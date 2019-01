Premier League - Crolla il City contro il Newcastle

Serata di Premier da sorprese e da incontri interessanti e vere e proprie battaglie. Il City crolla a Newcastle in attesa del Liverpool, il quale gioca questa sera; la vittoria dell'Arsenal contro il Cardiff complica la strada Champions al Chelsea di Sarri. Ma andiamo nel dettaglio delle partite:

ARSENAL-CARDIFF 2-1: I Gunners faticano ma portano a casa tre punti fondamentali nella corsa per un posto nell'Europa dei grandi. Partita sulla carta scontata, ma non per questo facile da affrontare. Brava la squadra di casa a sfruttare il calcio di rigore di Aubameyang, rasoterra preciso in porta. Al minuto 83 Lacazette termina in gol una bellissima azione personale. Al 93' gol di Mendez-Laing che insacca all'angolino basso. Parlando di Cardiff, mi si conceda un pensiero a Sala, ancora disperso in mare sperando, a nome anche della redazione Vavel intera, di trovarlo vivo e salvo.

FULHAM-BRIGHTON 4-2: Tre punti importantissimi per Ranieri e per una salvezza che torna ad essere di attualità per la squadra di casa. Una vittoria targata in rimonta, dopo lo svantaggio doppio dovuto alla doppietta di Murray, in un primo tempo chiuso in svantaggio di due gol. Nella ripresa Chambers e Mitrovic pareggiano i conti al 47' e 51'. Il secondo citato trova il gol del vantaggio londinese al 74' completando la rimonta. Sorpasso certificato dal poker targato Vietto.

HUDDERSFIELD-EVERTON 0-1: Vittoria importante nella rincorsa europea per gli ospiti, i quali certificano un ottimo stato fisico e mentale. Basta un gol al 3' di Richarlison per chiudere la pratica. Squadra di casa resta ultima in classifica e in crisi netta, dato il risultato del Fulham.

WOLVES-WEST HAM 3-0: Cappotto pesante della squadra ospite dopo una serie di prestazioni che avevano riportato il sorriso. Wolves che hanno ripreso la situazione positiva di risultati in questo nuovo anno e in casa sono tornati squadra davvero temibile. Dopo un primo tempo a reti inviolate, Saiss al 66' apre le marcature, seguito dalla doppietta di Jimenez a chiudere i conti.

UNITED-BURNLEY 2-2: Ai padroni di casa il Burnley piace davvero poco, una squadra che come spesso accade fa soffrire. Le reti inviolate del primo tempo dimostrano tutte le difficoltà della partita, mentre nella ripresa passano in vantaggio gli ospiti con Cork al 52', il quale riceve un bellissimo filtrante da Barnes. Al minuto 81, cross in area e Wood si fa trovare pronto e insacca raddoppio di testa preciso. All'87' Pogba riapre la partita con un rigore ben calciato in porta. United che ci crede e trova il pareggio nel recupero con Lindelof, il quale trova il pallone nella mischia e insacca.

NEWCASTLE-CITY 2-1: Il City incappa in una sconfitta inattesa contro una squadra che sta dimostrando di poter risalire la classifica. Incontro che si mette in salita per i Magpies per il gol a freddo di Aguero, il quale finalizza un pallone in area, aiutato da un rimbalzo. Nella ripresa, il Newcastle approfitta della presunzione degli ospiti e trova il pareggio con Rondon, dopo la traversa colpita in precedenza. Al minuto 80, raddoppio di rigore di Ritchie, il quale spiazza il portiere. City che adesso deve aspettare buone notizie dalla sconfitta del Liverpool ipotetica stasera.