Eredivisie: match agevoli per PSV ed Ajax, spicca Graafschap-Breda nelle zone basse

Il PSV Eindhoven vuole un’altra vittoria. Dopo il 2-1 a Groningen, la capolista d’Eredivisie ospiterà il Sittard. La neopromossa è reduce da un bel momento stagionale ma difficilmente riuscirà a fare punti in casa della corazzata d’Eindhoven. Sfida casalinga agevole per l’Ajax, chiamato al riscatto dopo la scoppola di Rotterdam. I lancieri se la vedranno contro un VVV Venlo arcigno ma non insuperabile. Derby per il Feyenoord. Van Persie e compagni saranno infatti “ospiti” dell’Excelsior. I padroni di casa hanno bisogno di punti per migliorare la loro posizione di classifica, gli ospiti per cementificare il terzo posto.

Discorso analogo per l’AZ Alkmaar. Le teste di formaggio ospiteranno l’Emmen in un match sulla carta scontato. La neopromossa venderà però cara la pelle. Novanta minuti che potrebbero regalare spettacolo, poi, quelli tra Vitesse e Heerenveen. I gialloneri vogliono tornare al successo, gli ospiti nella zona playoff. Grande attenzione anche per l’Utrecht, sesto ma reduce da ben tre sconfitte consecutive. L’Utreg se la vedrà contro il PEC Zwolle, deciso a vincere per la terza volta consecutiva. Il PEC potrà sfruttare il fattore-casa, l’Utrecht una rosa di tutto rispetto.

Trasferta importante per l’ADO Den Haag. I pellicani ospiteranno l’Heracles Almelo. I bianconeri hanno bisogno di punti per tonare sul carrozzone playoff, l’ADO deve necessariamente vincere per allontanarsi dalle zone basse. Vero e proprio aut-aut in tal senso, quello tra Graafschap e Breda. Le due neopromosse sono rispettivamente ultima e penultima. Il NAC sogna il colpo esterno, lo Schap non può fallire. Cerca il poker di vittorie, infine, il Willem II. Contro il Groningen non sarà impossibile, i biancoverdi hanno però bisogno di punti importanti per la salvezza.