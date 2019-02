Coppa del Re - Malcom risponde Vazquez: 1-1 tra Barcellona e Real Madrid 

Nel match valevole per la semifinale d'andata di Coppa del Re Barcellona e Real Madrid si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Match emozionante con la formazione ospite che passa in vantaggio in avvio con Lucas Vazquez ma la compagine catalana, nella ripresa, trova il gol del pareggio con Malcom. Tutto rimandato alla gara di ritorno, in programma al Bernabeu, che si giocherà il 27 febbraio.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Barcellona panchina per Messi con il tridente d'attacco composto da Malcom, Suarez e Coutinho mentre nel Real Madrid spazio al trio formato da Vinicius, Benzema e Lucas Vazquez.

Ottima partenza del Real Madrid che dopo cinque minuti si fa vedere con Kroos che prova il destro da fuori ma Ter Stegen respinge con i pugni. La gioia è solo rimandata di qualche secondo perché sul prosieguo dell'azione Benzema mette al centro per Vazquez che, da pochi metri, insacca, 0-1. Poco più tardi ospiti vicinissimi al raddoppio con Vinicius che entra in area e calcia ma Piqué salva in maniera provvidenziale. Il primo squillo del Barcellona arriva solo al 27' proprio con Piquè che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa mandando a lato di nulla. Poco più tardi catalani ad un passo dal pareggio con Rakitic che, sugli sviluppi di una punizione, colpisce di testa centrando la traversa. Al 35' è il turno di Suarez che gira col mancino trovando la risposta in tuffo di Navas.

La seconda frazione di gioco si apre col pareggio del Barcellona: dopo un'azione convulsa Suarez colpisce il palo a porta sguarnita, sul pallone arriva Malcom che non fallisce, 1-1. Dopo un'ora di gioco doppio cambio da entrambe le parti con Valverde che manda in campo Messi e Vidal per Coutinho e Rakitic mentre Solari getta nella mischia Bale e Casemiro per Vinicius e Llorente. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano leggermente, Valverde si gioca il terzo cambio con Alena per Malcom ma al minuto 81 è il Madrid ad andare ad un passo dal gol ma Bale fallisce con Ter Stegen fuori dai pali. E' l'ultima emozione del match: al Camp Nou finisce 1-1 il Clasico tra Barcellona e Real Madrid.