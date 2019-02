Eredivisie: il PSV pareggia ma va a +6, successi importanti per Groningen ed Emmen

Il PSV Eindhoven pareggia ma si porta a +6 dalla seconda. In casa dell'Utrecht, i bazoer rischiano la sconfitta ma si riprendono nella ripresa grazie alla doppietta di de Jong che pareggia le reti di van de Streek e Kerk. Perde l'Ajax. I lancieri cedono le armi in casa dell'Heracles Almelo. I bianconeri falliscono inizialmente un rigore con Kuwas ma riescono a trovare il goal vittoria grazie a Osman. Seconda sconfitta in tre gare per l'Ajax, che potrebbe aver salutato quasi ufficialmente il titolo. Quarto successo consecutivo per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio superano 0-3 il NAC Breda. Gli ospiti passano in vantaggio con Til, nella ripresa ancora Til e poi Gudmunsson calano il tris.

Sorride anche il VVV Venlo. Una delle neopromosse di questa Eredivisie supera il Willem II e si mantiene a ridosso della zona playoff europei. 2-1 il risultato finale, con Mlapa assoluto protagonista. Il classe '91 apre e chiude le danze, in mezzo l'illusorio pari di Crowley. Netto poker del Feyenoord Rotterdam. La terza forza d'Olanda supera senza problemi il malcapitato Graafaschap. Dopo un primo tempo scosso solo dal goal di Vilhena, nella ripresa si scatenano i padroni di casa. Il Feyenoord segna ancora con Verdonk, St. Juste e Toornstra. Tre punti pesanti anche per il Groningen. I biancoverdi superano 2-1 il Vitesse. Il primo tempo si conclude in parità, Sierhuis e Darfalou i marcatori. Nel finale di gara, ci pensa El Hankouri a battere Eduardo dopo una bella progressione palla al piede.

Brutta sconfitta per l'Excelsior. La terza squadra di Rotterdam cede di schianto in casa del Sittard. La sfida si incanala già nel primo tempo grazie alla doppietta di Lamprou. Nella ripresa, gli ospiti accorciano con Messaoud. Diemers e Novakovich calano il poker per i padroni di casa. Tre punti pesantissimi per l'Emmen. Il Den Haag è battuto 3-2 dopo novanta minuti tesissimi. I padroni di casa passano doppiamente in vantaggio grazie a Bannink e Braken. I pellicani si danno una scossa e pareggiano con Goossens e Necid. Nel finale di gara, ci pensa però Jansen a far esplodere il pubblico dello stadio De Oude Meerdijk. Pareggiano 1-1, infine, Heerenveen e Zwolle. A Vlap risponde Lam. Quarto risultato utile consecutivo per il PEC di Stam.