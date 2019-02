Europa League - Ben Yedder stende la Lazio: vince il Siviglia 0-1

Nel match valevole per l'andata dei sedicesimi di Europa League il Siviglia espugna l'Olimpico battendo la Lazio 1-0. Vittoria meritata per la formazione andalusa che trova il gol vittoria nel primo tempo grazie alla zampata di Ben Yedder. Ritorno in programma mercoledì 20 febbraio con Inzaghi che dovrà valutare le condizioni di Luis Alberto, Parolo e Bastos che sono usciti anzitempo per problemi muscolari.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Lazio tandem offensivo formato da Correa e Caicedo mentre nel Siviglia coppia d'attacco formata da Ben Yedder e Andrè Silva.

Partita tattica sin dalle prime battute con il Siviglia che prova a prendere in mano il pallino del gioco mentre la Lazio aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. Al 22', però, passa in vantaggio la formazione andalusa con Ben Yedder che, su cross di Sarabia, insacca col piatto destro. Immediata la reazione della Lazio con Correa che, servito da Parolo, calcia col destro strozzando la conclusione. Al 28' padroni di casa ad un passo dal pari con Marusic, a tu per tu con Vaclik, calcia col destro ma Kjaer salva sulla linea. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano e la prima frazione scivola via con il vantaggio andaluso.

La seconda frazione si apre con il secondo cambio obbligato per la Lazio: dopo Luis Alberto, infatti, Inzaghi perde anche Parolo: dentro Cataldi al suo posto. Al 54' squillo dei padroni di casa con Caicedo che controlla e calcia in un amen ma il suo mancino termina fuori di poco. Dopo un'ora di gioco terzo cambio forzato per la squadra capitolina con Luiz Felipe al posto di Bastos e al 65' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Escudero che entra in area e calcia, palla fuori grazie alla deviazione salvifica di Luiz Felipe. Centoventi secondi più tardi Siviglia ad un passo dal raddoppio sempre con Escudero che, sugli sviluppi di un corner, calcia dal limite ma Acerbi salva sulla linea.

Come accaduto nel primo tempo, però, i ritmi si abbassano con il passare dei minuti ma all'86' la Lazio va vicina al gol con Leiva ma il suo piatto destro termina fuori di nulla. E' l'ultima emozione del match: all'Olimpico sorride il Siviglia che batte la Lazio 1-0, a decidere il match il gol di Ben Yedder.