Eredivisie: PSV ed Ajax a caccia di punti, nelle zone basse spicca la sfida tra Excelsior ed Emmen

Il PSV Eindhoven vuole continuare a mantenere il distacco dalle inseguitrici. I bazoer giocheranno in casa dell'Heerenveen, formazione incredibilmente in crisi di risultati. La capolista è favorita, occhio però a qualche sorpresa. Discorso leggermente diverso per l'altalenante Ajax. Dopo la delusione europea, i lancieri vorranno riscattarsi contro un NAC Breda oggettivamente inferiore. L'Ajax dovrebbe vincere senza troppi problemi. Ben più dura la sfida del Feyenoord Rotterdam. La terza forza di questa Eredivisie sarà ospite di un Groningen decisamente in forma. I biancoverdi hanno infatti vinto tre volte nelle ultime quattro sfide.

Cerca il quinto successo consecutivo l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio ospiteranno il VVV Venlo in una vera e propria sfida per i playoff europei. I gialloneri cercheranno punti preziosi contro la formazione più in forma d'Olanda. Potrebbe approfittarne il Vitesse. In casa e contro il Willem II, gli altri gialloneri sono pronti a conquistare punti preziosi in vista del prosieguo della stagione. Novanta minuti interessantissimi tra Heracles Almelo e Sittard. Entrambe le formazioni sono vicinissime ai primi posti e con un successo potrebbero salire sul treno playoff.

Nelle zone di bassa classifica, match casalingo per il Graafschap. La neopromossa ospiterà un Utrecht in crisi nerissima e dunque costretto a vincere per non perdere ulteriori posizioni di classifica. Grande occasione per l'Excelsior. La terza rosa di Rotterdam ospiterà l'Emmen. Entrambe le formazioni rischiano la retrocessione, i padroni di casa avranno però il pubblico dalla loro. Cerca il quinto risultato utile consecutivo, infine, lo Zwolle di Stam. Contro il Den Haag, il PEC potrebbe mettere in cascina un altro importante punticino.