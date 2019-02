Ligue 1: il Lione cerca riscatto, match importanti nelle zone di bassa classifica

Trasferta interessante per il Paris Saint-Germain. I francesi di Tuchel, archiviata la pratica United in Champions, saranno ospiti di un Saint Etienne costretto a fare punti per non perdere terreno in ottica europea. Les verts sono inferiori tatticamente, il pubblico di casa potrebbe però spingerli a dare il massimo. Novanta minuti ugualmente ostici per il Lilla. La seconda forza della Ligue 1 ospiterà un Montpellier arcigno e sempre difficile da affrontare. Il LOSC punta a un successo che promuoverebbe appieno il lavoro fatto fino a ora. Cerca riscatto l'Olympique Lyonnais. I ragazzi di Génésio dovranno necessariamente battere il fanalino di coda Guingamp per difendere il terzo posto.

Ben più agevole il turno del Marsiglia. L'OM vive un ottimo momento ed è reduce da due vittorie consecutive. In casa e contro l'Amiens si può calare il tris di successi. Sfida da non sottovalutare per il Nizza. I rossoneri, dopo la vittoria contro il Lione, saranno ospiti di un Angers capace di battere lo Strasburgo nel turno precedente. I bianconeri non saranno facili da affrontare. Si prevede tanto equilibrio, invece, nella gara tra Reims e Rennes. La neopromossa vive un ottimo stato di salute ed è lontana dalla zona retrocessione, gli arancioneri hanno voglia di punti per migliorare la loro posizione di classifica. Discorso analogo per il Girondins de Bordeaux. In casa e contro il Tolosa si dovrà vincere.

Nelle zone di bassa classifica, vittoria praticamente obbligata per il Caen. La penultima forza di questa Ligue 1 se la vedrà contro uno Strasburgo rabbioso per gli ultimi due KO. La sfida appare francamente difficile, i padroni di casa non possono però fallire. Discorso analogo per il Monaco. I biancorossi sono al centro di un buon momento non sono però tranquilli. Per allontanarsi dalla zona rossa bisognerà battere il Nantes, che non vive un ottimo momento e vorrà ugualmente conquistare i tre punti. Trasferta vitale, infine, per il Dijon. I granata giocheranno contro il Nimes, bisognerà vincere per evitare di avere gli incubi.