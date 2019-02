Champions League - Tante emozioni ma nessun gol: 0-0 tra Lione e Barcellona

Nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League Lione e Barcellona si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Punteggio bugiardo viste le tante emozioni e le occasioni avute dalle due compagini, nello specifico una traversa colpita della formazione francese mentre i catalani non riusciti a capitalizzare il maggior possesso di palla. Tutto rimandato al ritorno che si giocherà il 13 marzo.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Lione con Traoré, Terrier e Depay a supporto di Dembelé mentre il Barcellona risponde col 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Messi, Suarez e Dembelè.

Partita divertente sin dalle prime battute con il Lione che dopo sei minuti di fa vedere con Aouar che controlla e calcia dal limite ma Ter Stegen allontana in tuffo la minaccia. Poco più tardi francesi ad un passo dal gol con Terrier che lascia partire un missile terra-aria centrando in pieno la traversa, deviazione decisiva di Ter Stegen. Il primo squillo del Barcellona arriva al 16' on Rakitic che, dal limite, lascia partire un bel destro che termina a lato di pochissimo. Poco più tardi altra chance per i catalani con Dembelè che scherza con Dubois, entra in area e calcia col mancino ma Lopes si oppone. La squadra di Valverde fa la partita non riesce a trovare il guizzo giusto: nel finale di tempo si mette nuovamente in proprio Dembelè che, dal limite, lascia partire un gran destro che termina fuori di nulla.

La seconda frazione si apre con una chance per il Lione con Depay che calcia col destro da fuori mandando a lato di poco. La risposta del Barcellona arriva al 65' con Messi che scambia con Dembelè e calcia ma Lopes respinge con i pugni. A metà ripresa Valverde manda in campo Coutinho per Dembelè ma l'uomo più pericoloso è sempre Messi che entra in area e, da posizione impossibile, prova a superare con un pallonetto Lopes ma la sfera termina a lato. Al 70' ospiti ad un passo dal gol con Suarez che, sugli sviluppi di un cross di Jordi Alba, gira col mancino mandando fuori di nulla.

Poco più tardi è il turno di Coutinho che libera il mancino da fuori ma Lopes respinge. Nel finale pressione massima del Barcellona che al minuto 86 va ancora vicini al gol con Busquets che, dal limite, calcia col destro ma Lopes alza in corner. E' l'ultima emozione del match: Lione e Barcellona pareggiano 0-0, tutto rimandato al match di ritorno.