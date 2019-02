Eredivisie: il PSV vuole tornare a vincere, le piccole devono vincere per non avere gli incubi

Il PSV Eindhoven vuole tornare a vincere. I bazoer cercano il successo dopo due pareggi consecutivi che hanno reso emozionante la lotta per il titolo. In casa e contro il Feyenoord Rotterdam, però, non sarà facile. La terza forza d'Eredivisie venderà cara la pelle. Più agevole il turno dell'Ajax. I lancieri giocheranno in casa di un ADO Den Haag attualmente fermo a centro classifica. L'Ajax spera in una frenata della capolista ma, per farlo, dovrà vincere. Trasferta interessante anche per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio sono la formazione più in forma d'Olanda e, contro il Willem II, cercheranno l'ennesima vittoria consecutiva.

A caccia della seconda vittoria di fila, l'Utrecht. Dopo un lungo periodo di crisi, l'Utreg se la vedrà contro l'Excelsior. La terza squadra della città di Rotterdam potrebbe strappare un punto prezioso in ottica salvezza. Match dal sapore europeo, poi, quello tra VVV Venlo e Heracles Almelo. I gialloneri distano tre punti dall'ottavo posto, i bianconeri cercheranno di difendere l'ultimo posto dei playoff europei. Rischia moltissimo l'Heerenveen. Quindicesimi, gli ospiti se la vedranno contro il Sittard per cercare tre punti preziosissimi in vista della salvezza, primo obiettivo stagionale.

Sfida casalinga da vincere per il NAC Breda. Il fanalino di coda di questa Eredivisie giocherà contro il Groningen. I biancoverdi si sono ufficialmente allontanati dalla zona retrocessione e non vogliono ritornarci. Trasferta interessante per il Graafschap. La neopromossa giocherà in casa del PEC Zwolle di Stam. Lo Zwolle è in leggera flessione dopo un buon periodo, ma è una rosa da non sottovalutare. Ugualmente difficile la sfida dell'Emmen. La terza neopromossa se la vedrà contro il Vitesse.