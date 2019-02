Premier League: turno cruciale per la corsa al titolo, match delicato tra Southampton e Fulham

Turno infrasettimanale cruciale in Premier League. Il Liverpool di Klopp punterà a conservare il punto di vantaggio dal City inseguitore. I reds, che con tre pari nelle ultime quattro gare hanno dilapidato il vantaggio sui citizens, ospiteranno il Watford. Gli ospiti vorranno punti preziosi per un posto in Europa. Più agevole il turno del Manchester City. La corazzata di Pep Guardiola se la giocherà in casa e contro un West Ham inferiore tatticamente. Guai però a sottovalutare gli Hammers, il cui attacco ha spesso fatto male in questa stagione di Premier League. Gara della verità per il Chelsea di Maurizio Sarri. Gli inglesi ospiteranno il Tottenham di Pochettino, squadra davvero in forma e bisognosa di punti per restare nelle zone nobili della classifica.

Occhio ad Arsenal-Bournemouth. I gunners partono con i favori del pronostico, gli ospiti sono però reduci da tre turni senza vittorie. Difficile fare pronostici. Novanta minuti lontano dal proprio stadio per l'Everton. La seconda squadra di Liverpool giocherà in casa di un Cardiff tutt'altro che tranquillo. I gallesi sono quartultimi e dovranno lottare con le unghie e con i denti per restare in Premier League anche nella prossima stagione. Turno del possibile riscatto per il Leicester. Dopo tre KO consecutivi, le foxes ospiteranno il Brighton, formazione neopromossa e attualmente lontana dagli ultimi posti. Non bisognerà però sottovalutare la sfida. Match casalingo per il Crystal Palace, che ospiterà il Manchester United. I ragazzi di Solskjaer potrebbero peccare in qualcosa visto l'imminente doppio impegno tra Premier e Champions League.

Partita molto difficile per l'Huddersfield. La neopromossa, ultima e con problemi in attacco, se la vedrà contro un Wolves reduce da un ottimo filotto di gare. Il fanalino di coda di questa stagione di Premier League dovrà vincere per sperare in una salvezza attualmente impossibile. Sfida molto tesa tra Newcastle e Burnley. Le due formazioni sono attualmente salve ma non matematicamente lontane dalle posizioni nobili. Potrebbe però vincere la paura di perdere. Tutta da vivere, infine, Southampton-Fulham. Le due formazioni sono appaiate in classifica, rispettivamente terzultima e penultima. I ragazzi di Ranieri devono vincere per colmare il gap, i Saints venderanno però cara la pelle in una sfida davvero importante.