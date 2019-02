Coppa del Re - Suarez manda il Barcellona in finale: battuto 0-3 il Real Madrid 

Il Barcellona vola in finale di Coppa del Re per il sesto anno consecutivo. Nel match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa nazionale spagnola la squadra catalana espugna il Bernabeu battendo il Real Madrid 3-0. Succede tutto nella seconda frazione con il Madrid che, dopo un ottimo primo tempo, viene steso dalla doppietta di Suarez e dall'autorete di Varane. Sesta finale consecutiva, dunque, per Messi e compagni che giocheranno contro la vincente tra Betis e Valencia.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Real Madrid tridente offensivo composto da Lucas Vazquez, Benzema e Vinicius mentre nel Barcellona trio d'attacco formato da Messi, Suarez e Dembelè.

Match molto tattico nelle prime battute con il Real Madrid che fa la partita e al 19' crea il primo pericolo con Vinicius che, dal limite, esplode il destro mandando alto non di molto. Poco più tardi chance clamorosa per i padroni di casa sempre con Vinicius che, al termine di un'azione convulsa, calcia verso la porta ma Ter Stegen salva i suoi con un guizzo. Al 37' altra occasione clamorosa per i castigliani con Vinicius che apparecchia per Benzema che calcia a botta sicura ma Ter Stegen gli dice di no. Passano sessanta secondi ed il Madrid costruisce un'altra chance con Vinicius che, su cross di Reguillon, gira da ottima posizione mandando alto.

Il Barcellona sonnecchia nel primo tempo ma al 50', al primo acuto, passa in vantaggio con Suarez che, su assist di Dembelè, insacca col piatto destro, 0-1. Il Real Madrid reagisce e al 62' va ad un passo dal pareggio con Reguillon che colpisce di testa a botta sicura ma Ter Stegen salva con un miracolo. Poco più tardi è ancora il turno di Vinicius che mette a sedere mezza difesa del Barca e calcia ma la sfera esce di nulla, decisiva la deviazione di Semedo. Dal possibile 1-1 al raddoppio del Barcellona con Dembelé che mette in mezzo per Suarez, Varane lo anticipa insaccando nella propria porta, 0-2. Il Madrid accusa il colpo e al 73' il Barcellona la chiude con Suarez che trasforma dagli undici metri con un dolce cucchiaio, 0-3. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona espugna il Bernabeu e vola in finale di Coppa del Re per il sesto anno consecutivo.