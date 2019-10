Pareggia il Bayern, in attesa della partita tra i due Borussia

Una prima parte di giornata della Bundesliga assolutamente bella e da essere piena di sorprese. Il Bayern che ottiene il secondo stop consecutivo e si lecca le ferite, il Wolfsburg incapace di vincere e il Friburgo che cade a Berlino, sponda Union. Vediamo nel dettaglio questa ottava giornata:

Augsburg-Bayern 2-2: Frenata alquanto a sorpresa del Bayern che si vede scappare una ghiotta occasione per dare un inizio di fuga e approfittare del derby tra i due Borussia.Al 1' vantaggio della squadra di casa: Rani Khedira prolunga di testa un cross che raggiunge Richter che insacca. Al 14' magia di Lewandowski che salta di testa da una posizione impossibile e insacca il pareggio. Al 49' vantaggio Bayern con Gnabry: bellissima conclusione dal limite per il francese. Al 91' Sergio Cordova mette un assist perfetto per Finnbogason che pareggia i conti per la squadra di casa.

Brema-Hertha 1-1: Pareggio inutile per entrambe le squadre che non smuove la classifica e continuano nel loro anonimato. Pareggio ospite al 70' con Lukebakio, il quale risponde al gol al 7' di Sargent per i padroni di casa.

Dusseldorf-Mainz 1-0: Vittoria pesante per la squadra di casa in chiave salvezza e in uno scontro diretto. Gol decisivo che arriva al 82' con Hennings e tre punti conquistati.

Lipsia-Wolfsburg 1-1: Big match di questa giornata e attenzione a due squadre candidate a dare fastidio nelle zone alte. Il Lipsia lo abbiamo apprezzato in varie occasioni e il Wolfsburg è rinato in questa stagione in un pari utile, ma in parte alle due squadre. Al 54' il solito Werner per il vantaggio della squadra di casa e all'82' pari targato Weghorst.

Union Berlino-Friburgo 2-0: Bella partita e vittoria importante in chiave salvezza per la squadra di casa grazie a Bulter e Ingvartsen che regalano una sconfitta pesante agli ospiti. Il Friburgo doveva vincere per rilanciare la sua stagione e tentare di far paura alle prime tre, ma questa caduta potrebbe aver dato quella botta inaspettata.