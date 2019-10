L'Ajax vince e scappa. Crolla il PSV a sorpresa e attenzione al Vitesse

Un campionato olandese che comincia a dare delle risposte interessanti e che stacca il dualismo delle ultime giornate in testa alla classifica. La sosta scompiglia le carte e l'Ajax ne approfita per andare in vantaggio di tre lunghezze sui rivali del PSV e attenzione al ruolo di guastafeste che potrebbe avere il Vitesse. L'Heereveen apre la giornata vincendo 4-2 sul campo del favorito AZ. Botman apre al 7' per gli ospiti e Vlaar pareggia al 31'. Doppio vantaggio firmato Kongolo al 36' e Odgaard nel recupero per la squadra a cuori. Stengs accorcia al 48', ma poker su autorete di Koopmeiners al 63'. Ajax che vola in testa all'Eredivisie da sola: 2-1 sul campo del fanalino di coda Waalwijk grazie a Tadic al 46' e Promes al 76' che rendono inutile il pari momentaneo di Bakari. Il Willem batte 1-0 il Twente e rilancia, grazie al gol di Vrousai, le sue ambizioni di Europa League. L'Utrecht, a sorpresa, si divora il PSV e sconfitta che pesa in chiave classifica per la squadra ospite. Gol decisivi di Van de Streek al 49', Maher all'82' e Klaiber al 93'. Il Vitesse lancia l'attacco al terzo posto e lo ottiene battendo 4-0 il Venlo: doppietta di Linssen, Bazoer e Dicko per una partita che regala show. Lo Zwolle vince 3-1 sull'ADO e ottiene vittoria chiave salvezza: Kramer porta in vantaggio ADO, pareggio Zwolle targato Bel Hassani e perfetto equilibrio, ma Ghoochannejhad e Clement fanno volare la squadra di casa. Emmen batte 2-1 il Sittard e altra vittoria chiave nella lotta retrocessione, grazie ai gol di de Leeuw e Pena, rendendo inutile il vantaggio Sittard con Sambou. Il Groningen torna alla vittoria 2-0 sullo Sparta grazie a Sierhuis e Benschop, mentre 1-1 tra Heracles e Feyenoord: la squadra di Rotterdam dimostra la sua crisi andando in vantaggio con Toornstra e facendosi raggiungere da Kiomourtzoglou.