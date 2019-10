I Red Devils frenano il Liverpool e riaprono la Premier

United vs Liverpool in una delle superclassiche inglesi. La partita che poteva cambiare parecchie cose e far riaprire la Premier mantiene le sue premesse e il suo spettacolo. United per rialzare la testa e credere di poter centrare obiettivi importanti, mentre per i Reds parola d'ordine vincere e tenere a distanza i Citizens, vittoriosi ieri. Manchester che schiera il 4-3-3 con Tuanzebe in mezzo al campo con McTominay e Fred per assenze pesanti di Matic e Pogba. In attacco, Rashford non si tocca e James e Pereira a sostegno. 4-3-3 per Klopp con assenza di Salah e spazio a Origi-Manè e Firmino. Fabinho da mediano e Matip centrale in difesa.

CRONACA DELLA PARTITA

Il Derby di Inghilterra tra due delle squadre storiche dell'isola parte con un primo tempo nettamente a favore degli ospiti con i Reds che attaccano, creano ma sono davvero imprecisi. Al 34' prima occasione degna di nota: grande ripartenza di Manè a centrocampo, palla a Firmino che si imbambola davanti a De Gea che para. Al 36' gol della squadra di casa: ripartenza letale dello United, McTominay recupera il pallone e lancia James, traversone del giocatore ex Swansea e Rashford riceve e insacca davanti ad Alisson e VAR che conferma il vantaggio. Al 43' il Liverpool pareggia con Manè, ma gol annullato per un tocco di mano dello stesso attaccante sanzionato dal VAR. Nella ripresa, lo United prova a fare la partita e a costruire forte del vantaggio e al 67' grande ripartenza dei padroni di casa con il allone in verticale per Rashford che spara a lato di poco. Il Liverpool pare in balia degli avversari e incapace di reagire e di segnare, ma al minuto 85 arriva il pareggio Reds con Lallana, il quale sfrutta una dormita colossale della difesa dello United sul traversone di Keita, Rojo se lo perde e insacca sul secondo palo. Nel recupero, occasione Liverpool al 92' con Oxlade-Chamberlain con un mancino favolosoo dal limite e palla di poco sul fondo a De Gea battuto. Un pareggio per il quale il City ringrazia e si porta a meno sei e Premier in parte riaperta. Il Liverpool recrimina, ma serve a poco. Lo United trova un pareggio abbastanza inutile che conferma una squadra con mille problemi.