Liga: il Barcellona torna in testa,  Real sconfitto

Una Liga che regala dei risultati interessanti e un campionato spagnolo davvero aperto rispetto agli anni del dualismo Barcellona-Real. Il Granada scende al terzo posto, nonostante la vittoria di misura sull'Osasuna e il Barcellona vola da solo in testa alla Liga. 3-0 all'Eibar in una partita scontata, ma risolta da Griezmann al 13', Messi al 58' e Suarez al 66' e il trio d'attacco che comincia a girare. Catalani a uno di vantaggio sul Real, che sembrava potesse dominare la stagione spagnola, ma crolla 1-0 a Maiorca con il gol decisivo di Junior per gli isolani. 1-1 tra Atletico e Valencia al Wanda con Diego Costa su rigore al 36' per i Colchoneros e Parejo pareggia per i Taronges. Il Getafe formato da Europa League batte 2-0 il Leganes con la doppietta di Angel e mette i secondi ancora più sul fondo della classifica. Alaves che ottiene tre punti fondamentali contro il Celta con un 2-0 timbrato Magallan e Perez e i biancoazzurri potrebbero aver messo in cascina una vittoria importante nella corsa salvezza e parecchio decisiva. La Sociedad sale al quarto posto: 3-1 ad un Betis assolutamente irriconoscibile. Vantaggio andaluso con Loren, pareggio basco fortunato per una autorete targata Garcia e Willian Jose raddoppia per i baschi, i quali calano il tris con Portu. Il Villareal vince 1-0 a Barcellona, sponda Espanyol, con gol di Ekambi che zittisce il Cornella-Prat e fa volare il Sottomarino Giallo a ridosso di una Europa obiettivo minimo da raggiungere. 1-1 tra Bilbao e Valladolid al San Mames: al vantaggio basco con Williams risponde autogol di Martinez in un pareggio che serve francamente poco ad entrambe. Il Siviglia batte di misura il Levante al Pizjuan con de Jong e sale al sesto posto in una classifica bella e corta e aperta a qualunque risultato finale possibile e anche non scontato.