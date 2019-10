Il Nantes esce sconfitto e il PSG tenta la prima fuga stagionale

In Francia, il campionato rischia di essere ad una svolta decisiva e importante della propria stagione. La vittoria e il gol di Icardi del PSG contro il Nizza ha assunto contorni di fuga per i parigini. Il Nantes crolla a Metz per 1-0 grazie a Diallo e stacca il contatto dai leader. Metz che ottiene tre punti importanti e insperati nella sua stagione. La squadra che sembra lontana e che fa paura è il Lione: incapace di vincere e 0-0 contro il Dijon inspiegabile e zona calda davvero vicina per una squadra che era partita benissimo. Torna a vincere il Tolosa: 2-1 e sconfitta pesante per il Lille. Sanogo e, su rigore, Gradel portano i Viola ad una vittoria importante, rendendo inutile il gol della bandiera di Fonte. Il Brest batte un Angers in netta difficoltà grazie a Cardona e, per i secondi, momento di crisi che dura da troppe partite per una squadra che poteva avere ambizioni di pprotagonismo. 1-1 inutile tra Amiens e Nimes: apre Martinez per i biancorossi, chiude Calabresi per l'Amiens in un pareggio anonimo tra due squadre che navigano a metà classifica. Vittoria importante targata Abdelhamid per il Reims sul Montpellier e tre punti che potrebbero pesare nella lotta tra salvezza e minime speranze europee di entrambe. Vittoria del Saint Etienne: i Verts battono 1-0 il Bordeaux con un rigore di Bouanga e seconda vittoria dopo quella nel derby contro il Lione. 3-2 importante del Monaco sul Rennes: apre il solito Ben Yedder, ma i rossoneri la ribaltano con Maouassa e Hunou. Slimani pareggia i conti e tris di Ben Yedder (doppietta per lui) che mette fuori dalla zona rossa la squadra del Principato. Il Marsiglia sale al quarto posto e batte 2-0 lo Strasburgo in netto calo con gol decisivi di Kamara e Strootman, con l'ex Roma che segna su rigore.