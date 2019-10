Sterling e Aguero schiantano l'Atalanta: vince il Manchester City 5-1

Nel match valevole per la terza giornata del Gruppo C di Champions League il Manchester City schianta l'Atalanta vincendo 5-1. Successo meritatissimo e in rimonta per la squadra di Guardiola grazie alla tripletta di Sterling e alla doppietta di Aguero mentre alla Dea non basta l'iniziale vantaggio di Malinovskyi. Con questo successo la squadra inglese blinda qualificazione e primo posto salendo a quota 9 mentre l'Atalanta resta in ultima posizione con 0 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Manchester City con Sterling e Mahrez a supporto di Aguero mentre l’Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Malinovskyi alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Gomez.

Partita molto bella sin dalle prime battute con l'Atalanta che parte meglio e al 13' va vicino al gol con Gosens che mette al centro per l'accorrente Castagne ma il colpo di testa del belga termina alto. Al 24' la risposta del Manchester City con Aguero che lascia partire un bel destro da fuori ma Gollini devia in corner. Passano sessanta secondi e i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio con una gran giocata di Foden che, poi, mette al centro per Aguero che spara alto da pochi metri.

Dal possibile 1-0 al vantaggio orobico che arriva al 28' con Malinovskyi che trasforma il calcio di rigore procurato da Ilicic. La gioia della Dea dura pochissimo perché al 34' la squadra di Guardiola pareggia con Aguero che, sugli sviluppi di un cross di Sterling prende il tempo ai due difensori battendo Gollini da pochi passi. Quattro minuti più tardi gli inglesi ribaltano la situazione con un calcio di rigore del Kun, 2-1. Nel finale di tempo Citizens vicini al tris con Walker che carica il destro da fuori ma Gollini respinge in qualche modo.

Nell'intervallo doppio per l'Atalanta con Muriel e Pasalic al posto di Gomez e Masiello ma al 58' il Manchester City cala il tris con Sterling che, al termine di una grande azione in velocità, insacca da due passi, 3-1. Prova a reagire la squadra di Gasperini con Ilicic ma al 64' i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con Sterling che entra in area, scherza Toloi e col destro fulmina Gollini, 4-1. La Dea esce dalla partita e al 69' il City va nuovamente in rete con Sterling che, sugli sviluppi di un cross da destra, fa tripletta battendo Gollini da pochi metri, 5-1. Gli uomini di Guardiola non si fermano e al 76' sfiorano la sesta rete ma Sterling, a tu per tu con Gollini, calcia a lato.

Nel finale espulso Foden ma è solo un dettaglio: all'Ethiad termina 5-1 per il Manchester City che schianta l'Atalanta mettendo in banca primo posto e qualificazione agli ottavi.