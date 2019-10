Super Friday: record di gol del Leicester

Un venerdì che oltre la vittoria del Sassuolo, come detto, ha visto altre partite giocarsi fra le varie parti d'Europa. La goleada record del Leicester e la vittoria del Villarreal sono temi interessanti da trattare per la prossima stagione europea, mentre il Mainz rimette a posto la corsa salvezzza tedesca.

Nantes-Monaco 0-1: Sale la classifica la squadra del Principato che sembra aver ritrovato una degna condizione e un ottavo posto che torna a far sperare e il Nantes subisce il secondo stop a vantaggio di un PSG che potrebbe dare il colpo quasi decisivo. Per il Monaco, la decide il solito Ben Yedder, trascinatore assoluto di questa squadra.

Saints-Leicester 0-9: Sì, avete letto bene il punteggio. Nove gol e secondo posto per le Foxes che si confermano squadra da seguire e da tenere in doppia considerazione. Saints che precipitano in un baratro da cui sarà difficile risalire. Perez e Vardy trascinano la squadra per mano ad un successo incredibile e nella storia della Premier.

Mainz-Colonia 3-1: Vittoria importante nella corsa salvezza della squadra di casa, la quale mette in cassaforte tre punti in uno degli scontri diretti della Bundesliga. Terodde porta in vantaggio la squadra ospite, ma pareggia Boetius. Quaison e Oztunali chiudono la pratica per il tris definitivo.

Twente-Emmen 4-1: Vittoria importante per la squadra di casa che torna a vincere e ottiene una vittoria attesa, ma non banale. Doppietta di Vuckic, gol di Selahi e Cantalpiedra decisivi nel poker e a nulla serve la rete della bandiera di Veendorp.

Villareal-Alaves 4-1: Attenzione al Sottomarino Giallo, squadra da rispetare e che davvero potrebbe dare qualcosa nella lotta europea. L'Alaves perde una sfida importante per la sua classifica e deve rimettere a posto la sua situazione dalle prossime sfide. Doppietta di Ekambi, intervallata dal pari momentaneo di Perez regalano una sfida equilibrata, ma la squadra di casa da lo strappo con Moreno e Ontiveros che calano i gol decisivi.