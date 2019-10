Il Monchengladbach vola in testa, ma Bayern e Friburgo rispondono 

Bundesliga che continua la sua indecisione e che nessuno riesce a decifrare in una stagione che, alla fine, potrebbe regalarci una vincitrice inaspettata. Il Borussia è capolista solitario, ma Bayern e Friburgo stanno li e ci credono. I bavaresi battono l'Union Berlino con Pavard al 13' e il solito Lewandowski al 53' e rendono inutile il rigore di Polter. Il Friburgo non si fa trovare impreparato e continua ad essere una squadra da tenere in considerazione: 2-1 nello scontro di vertice con il Lipsia e attenzione a questa compagine. Hofler nel recupero del primo tempo e Petersen allo scadere del secondo decidono la partita e rendono inutile il gol Lipsia con Klostermann al 92'. La capolista solitaria della settimana rimane il Borussia Monchengladbach: Thuram e Wendt nel primo tempo indirizzano la partita, da Costa accorcia per il Francoforte. Elvedi mette il tris, ma Hinteregger accorcia ancora le distanze. Il definitivo 4-2 lo timbra Zakaria che insacca il gol del poker della capolista.

0-0 avaro di emozioni tra Wolfsburg e Augsburg (con la squadra biancoverde che perde una bella occasione contro avversari in fondo alla classifica) e deludente nel derby sentitissimo tra Dortmund e Schalke, il quale non ci aveva mai deluso in termini di spettacolo. Il Paderborn ottiene tre punti fondamentali in chiave lotta salvezza e batte, nello scontro diretto, il Dusseldorf 2-0 grazie a Sabiri e Schonalau. L'Hoffenheim prende la terza vittoria consecutiva e batte 3.2 una Hertha Berlino troppo in altalena di risultati e poco continua: Locadia e Kramaric zittiscono l'Olympiastadion di Berlino, ma Lukebakio e Kalou pareggiano. Gol decisivo di Hubner. Leverkusen e Brema terminano 2-2 tra due squadre a cui il pareggio non serve e la loro situazione comincia a preoccupare in termini di reali possibilità di competere per la lotta Europa.