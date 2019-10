L'Ajax mette il turbo in Olanda e il PSV crolla in casa contro l'Az

In Olanda, abbiamo la prima certezza: l'Ajax può perdere i suoi talenti giovani, ma ne trova subito altri. Una squadra che vola a sei di vantaggio sulle inseguitrici, ringrazia un Vitesse e un PSV che crollano in due partite giocate in casa da entrambe e va verso il Titolo olandese. Lancieri che strapazzano il Feyenoord 4-0 con gol di Ziyech, Tagliafico, Neres e Van de Beek, vincono il Klassiken olandese e si candidano ad essere un brutto cliente in Europa (chiedere alla Juventus lo scorso anno o al Real). L'AZ aiuta la squadra di Amsterdam e batte 4-0 il PSV irriconoscibile: doppietta di Boadu, Svensson e de Wit si regalano la vittoria e danno colpo al campionato. Utrecht che continua il suo sogno Europa League e batte 2-1 lo Sparta con due rigori di Bahebeck e Maher, intervallati dal pareggio di Ache. 1-1 tra Heereveen e Groningen, ma risultato che penalizza la squadra a cuori nella sua corsa a provare a centrare l'Europa. Vince 4-0 l'Heracles e inguaia lo Zwolle, data anche la vittoria incredibile dell'ADO 2-0 sul campo del Vitesse, in quel momento terzo in classifica, con i gol di Summerville e Immers. Heracles che timbra il poker con Czyborra, van der Water, Junior e Konings. Il Sittard batte 4-1 il Venlo in uno scontro caldo, ma rimangono entrambe in zona caldissima e il Willem spera nell'Europa battendo il Waalwijk, sempre più verso la retrocessione, per 2-1.