Non si gioca il Clasico e il Granada vola in testa da solo con una partita in più

La Liga non ci da la gioia del Clasico (giustamente vedendo la situazione politica a Barcellona), ma ci regala il bel Granada da solo in testa alla Spagna. Una squadra che incanta ed è costante: 1-0 al Betis con gol di Vadillo, ma vittoria che vale doppio per una classifica davvero ghiotta per l'Atalanta di Spagna, anche se forse il paragone più giusto sarebbe quello con il Cagliari di questa stagione in Italia. Non molla la presa dalla classifica alta nemmeno la Sociedad: i baschi vanno a vincere a Vigo 1-0 con il gol decisivo di Isak. L'Atletico batte il Bilbao 2-0 con Saul e Morata e i Colchoneros attendono di capire chi tra Blancos e Blaugrana potrebbe cedere il passo a loro. L'Osasuna batte 3-1 il Valencia: Rodrigo porta in vantaggio i Taronges, ma Oier pareggia. Garcia ed Estupinan calano il definitivo tris. Vola il Siviglia: al Pizjuan è una squadra imbattile e batte 2-0 il Getafe con Chicarito e Ocampos e vola al quinto posto di una classifica che rimane davvero corta e impossibile da decifrare. Vittoria pesante in coda per l'Espanyol: 1-0 al Levante con Bernardo che timbra il gol valido per lasciare l'ultimo posto. Valladolid che continua a convincere e batte 2-0 l'Eibar e tre punti salvezza pesanti grazie ai gol di Guardiola e Salisu. Leganes che vince 1-0 con il Maiorca grazie al gol di Braithwaite e spera ancora nella salvezza in una classifica che anche nelle retrovie è aperta davvero a qualunque possibile sorte.