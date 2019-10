In Francia, è già fuga per il PSG!

Un campionato francese che rischia di andare verso Parigi per l'ennesima volta. L'equilibrio prima dell'ultima sosta per le Nazionali, sembrava aver dato una scossa alla Francia per un campionato avvicente, ma il PSG non era d'accordo. 4-0 ieri sera nel Classico di Francia al Marsiglia con doppietta di Icardi (Conte guarda e capisci cosa hai realmente perso) e doppio Mbappè. Una vittoria che significa più otto per i parigini in classifica dal Nantes. Il Lille torna a vincere e sale terzo con un 3-0 al Bordeaux: gol di Andre, rigore di Yazici e Remy ex Chelsea. 0-0 che non serve a nulla, se non ad un anonimato a metà classifica, tra Montpellier e Angers, mentre il Lione, con Depay e Dembele, vince 2-0 contro il Metz e torna alla vittoria che mancava da troppo tempo. Secondo 0-0 tra Reims e Nimes, con i primi che agganciano la quarta casella della classifica, il Brest batte il Dijon fanalino di coda 2-0 grazie a Lasne e Bain. Vince lo Starsburgo e amplifica la crisi del Nizza con gol decisivo di Thomasson. Spettacolo e tre punti importanti per il Rennes: 3-2 al Tolosa e classifica che torna a sorridere con i gol di Niang, Honou e Gboho. Per i Viola gol di Dossevi e Gradel. Infine, 2-2 tra Saint Etienne e Amiens che conferma due difese davvero ballerine, ma due squadre che continuano a rimanere assolutamente tranquille.