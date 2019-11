Liga, turno infrasettimanale: entra nel vivo il duello Barcellona-Real in Spagna

Una Liga sempre più bella e che ci consegna il dualismo Blaugrana-Blancos assoluto protagonista. Dietro Colchoneros in ripresa e crollo del Granada in una classifica a cui piace cambiare, come le scale di Hogwarts per citare Harry Potter. L'Atletico Madrid agguanta il Granada al terzo posto e pareggia solo 1-1 con l'Alaves con il solito gol di Morata, sempre più trascinatore della sua squadra.

Manita della nuova capolista Barcellona: 5-1 al malcapitato Valladolid nel nome del solito Messi, il quale timbra la sua ennesima doppietta dei suoi numeri straordinari. 1-1 scialbo tra Valencia e Siviglia in una partita che doveva smentire o confermare due squadre con vista europea: pari che fa comodo al Siviglia che mantiene la quinta posizione. Il Levante batte 2-1 la Sociedad: per la squadra di Valencia tre punti importanti nella lotta alla salvezza, mentre i baschi vedono arrestare la loro corsa in una partita alla loro portata.

Bilbao strapazza 3-0 il fanalino di coda e in una crisi senza fine Espanyol. Al San Mames non si passa e in questa stagione sembra essere tornata questa legge in modo prepotente. Vittoria 2-1 del Betis sul Celta e squadra andalusa che sorride in uno scontro salvezza davvero importante.

Manita anche del Real: 5-0 al Leganes, ultimo, e secondo posto a contatto con il Barcellona, in attesa del Clasico. Eibar batte 2-1 il Villareal in una sfida con obiettivi diversi e ottiene tre punti chiave in zona calda, mentre per i gialli una sconfitta che pesa in ottica Europa e da spavento leggero nella notte di Halloween. 2-2 tra Maiorca ed Osasuna dove si salva lo spettacolo, ma uno scontro che dice poco o nulla sulle due squadre e sulla loro salvezza. Getafe batte 3-1 il Granada e si conferma squadra da rispettare e da tenere in assoluta considerazione.