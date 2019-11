Bundesliga- Il Borussia Monchengladbach prova la prima mini fuga

Una Bundesliga che regala un weekend interessante e che potrebbe aver delineato qualche notizia nuova. Il Borussia Monchengladbach si porta in testa solitario e guadagna un vantaggio di tre punti sul Dortmund. Ma andiamo a chiarire meglio la giornata numero dieci in Germania con i risultati: si comincia da un Hoffenheim che continua a fare ottime prove e vince 3-0 lo scontro semplice contro il piccolo e neopromosso Paderborn con i gol di Skov, Kaderabek e Locadia. Il Dortmund prepara al meglio la sfida decisiva di Champions contro l'Inter e batte, in uno scontro diretto per le zone Europa, il Wolfsburg 3-0 con reti di Hazard, Guerreiro e Gotze, ma ttenzione alla situazione infortunio di Reus da valutare. Il Lipsia risorge dalle sue ceneri e da ultime prestazioni poco convincenti e rifila un 8-0 al Mainz, il quale può solo subire e rispondere nullacon tripletta di Werner per la squadra vincente ed ennesima prova di grande attaccante. Il Bayern prende una sonora sconfitta dopo parecchi anni: 5-1 del Francofortecon Kostic e Hinterreger veri protagonisti di questa squadra e che rendono inutile il gol per cambiare del solito Lewandowski. 2-2 che serve a poco tra Brema e Friburgo: inutile per i primi che vedono una classifica ancora anonima, mentre per i secondi occasione importante persa per mettere punti importanti. Il Monchengladbach continua la sua corsa da capolista indisturbata e batte 2-1 uno spento Leverkusen con Wendt e Thuram. Nelle aspirine, gol del solito Volland. A Berlino il derby è affare dell'Union: battuta 1-0 l'Hertha grazie a Polter su rigore e la capitale tedesca si tinge di biancorosso. Il Dusseldorf porta a casa un 2-0 importante in chiave salvezza sul Colonia, in momento negativo dopo l'eliminazione in DFB Cup. Lo Schalke continua ad essere una squadra in netta crescita: 3-2 all'Augsburg per una squadra che sale sesta in classifica.