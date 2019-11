Eredivisie- L'Ajax continua a correre. Vince l'AZ e frena il PSV

In Olanda continua la corsa della nuova Ajax che ammazza la stagione con AZ e PSV che non riescono a tenere il passo e il Vitesse crolla, mentre risorride il Feyenoord. I Lancieri vincono e volano a sei di vantaggio sulla seconda: Neres e Promes timbrano due doppiette importanti e una squadra che si prepara al meglio alla Champions. Colpo del Waalwijk: l'ultima in classifica batte l'Heracles 2-0 e mette i secondi in difficoltà nella corsa Europa. 2-2 tra Sparta e PSV: le due squadre si trovano a farsi del male a vicenda: per la squadra di Rotterdam continua momento negativo, mentre il PSV vede le sue quotazioni scendere per il titolo. AZ che travolge 3-0 il Twente e si piazza al secondo posto solitario e lancia attacco alla capolista di Amsterdam. Emmen ottiene una vittoria davvero importante in chiave salvezza e batte 2-1 il Vitesse, il quale vede perdere altri punti importanti per la corsa al terzo posto. Utrecht che batte tennisticamente 6-0 il Sittard e lo inguaia in chiave salvezza. Vittoria importante ritrovata dal Feyenoord: 3-0 al Venlo e ora si aspetta una stagione che sia continua in chiave di vittorie. Groningen batte 2-0 il Willem e ottiene una vittoria importante per la lotta retrocessione. 1-1 tra Heereveen e ADO in una partita che serve a poco tra due squadre ancora abbastanza anonime e che non riescono a uscire e a dimostrare le loro reali potenzialità.