Premier League - Il Liverpool soffre, ma tiene la vetta. Vincono City, Chelsea e Leicester

La Premier League è il campionato più bello di tutti e lo sta dimostrando. Le partite semplici non esistono e la possibilità di faticare e di portare a casa tre punti sofferta è reale. Una squadra irreale è lo United: ennesima sconfitta e questa pesante contro il Bournemouth per 1-0 grazie al gol del norvegese King e la classifica dei Red Devils è davvero pessima e sembra chiaro che solo la vittoria dell'Europa League potrebbe sistemarla. Il Liverpool fatica: notizia incredibile quella dei Reds che vincono 2-1 in rimonta al Villa Park contro un ottimo Aston Villa. Vantaggio della squadra di casa con l'egiziano Trezeguet, ma Robertson e Manè sistemano tutto e danno il più sei alla squadra capolista e Klopp non perde punti. Il Brighton ottiene un 2-0 e tre punti salvezza davvero pesanti contro il Norwich in crisi con i gol di Trossard e Duffy. Stesso discorso importante in chiave salvezza lo fa lo Sheffield: 3-0 targato doppietta di Lundstram e Fleck sul Burnley e salvezza che si avvicina. Bene il Newcastle: i Magpies battono 3-2 il West Ham ed escono dalla zona calda. Tris di Clark, Fernandez e Shelvey rende inutile i gol di Balbuena e Snodgrass. Il City bissa il successo di Carbao Cup sui Saints per 2-1 anche in Premier: Aguero e Walker decisivi per ribaltare il vantaggio iniziale di Ward-Prowse. 1-1 scialbo tra Arsenal e Wolves: al solito Aubameyang risponde Jimenez. Vola il Chelsea: Lampard e i suoi battono 2-1 in trasferta il Watford con Abraham e ancora Pulisic decisivi, i quali rendono vano il rigore di Deulofeu. Il Leicester continua a stupire e batte 2-0 il Crystal Palace e attenzione ai sogni Champions delle Foxes: decisivi Soyuncu e Vardy. 1-1 tra Everton e Tottenham: Spurs in vantaggio con Dele Alli, ma pari di Tosun allo scadere.