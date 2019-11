Una Ligue1 che continua la sua direzione verso Parigi e una classifica che sembra andare davvero a rallentatore. Il PSG perde 2-1 contro il Dijon ultimo in classifica e sembra voler dare speranza agli inseguitori. Ottima prova del Marsiglia: 2-1 ad un Lille ancora in netta difficoltà e quarto posto assolutamente giusto per la squadra della costa. 2-2 che serve a poco o nulla tra Montpellier e Metz: pareggio che tiene le due squadre a metà classifica e non consegna a nessuna delle due punti per la lotta salvezza. Il Lione trova una vittoria di misura, ma importante: 3-2 al Tolosa per un decimo posto che fa tranquilizzare i tifosi e sembra riconsegnare la squadra vera che può essere l'OL. Angers batte Strasburgo in netto calo 1-0 e per i primi vuol dire rimettersi secondi, a meno sette dalla capolista e tornare a provare ad essere la grande rivelazione di inizio stagione. Amiens batte 1-0 il Brest e dimostra una buona crescita e un obiettivo Europa League che potrebbe essere alla loro portata, ma intanto prendono tre punti in chiave salvezza in uno scontro diretto. Il Bordeaux distrugge un Nantes, chiaramente in netta crisi e che sembra aver perso la voglia di vincere, 2-0. Una vittoria importante per i Girondini, i quali salgono al sesto posto e occhio alla seconda parte di stagione. Vince il Nizza: 2-0 sul Reims che scivola in classifica, ma per la squadra della Costa Azzurra vittoria che vale doppio per il momento della stagione. Il Saint Etienne si prende la vittoria per 1-0 su un Monaco che sembrava aver ritrovato se stesso, ma che torna a prendere gol e sconfitta contro i Verts in una partita tra due squadre che stavano davvero facendo bene nelle ultime uscite.