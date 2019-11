Nel match valevole per il Gruppo E della Champions League 2019/2020 Napoli e Salisburgo si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la compagine austriaca che passa in vantaggio con un rigore di Haaland ma i partenopei pareggiano con Lozano. Buon pareggio per la squadra di Ancelotti che, pur non trovando la vittoria, si avvicina alla qualificazione mentre gli austriaci restano in terza posizione a -4 dal Napoli.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con il tandem offensivo composto da Lozano e Mertens mentre il Salisburgo risponde col 5-3-2 e la coppia d'attacco formata da Hwang e Haaland.

Match molto bello sin dalle prime battute con il Napoli che va subito vicino al gol con una conclusione deviata di Insigne ma Coronel salva i suoi con un grande intervento. Risponde subito il Salisburgo con Onguene che, sugli sviluppi di un corner, stacca tutto solo sfiorando il palo. Al 9' seconda grande chance per i partenopei con Zielinski che, da ottima posizione, esplode il destro ma la sua conclusione termina alta. Dal possibile vantaggio del Napoli a quello del Salisburgo che arriva 60 secondi più tardi con un calcio di rigore realizzati da Haaland, 1-0.

Immediata la reazione della squadra di Ancelotti che sfiora subito il pari con Insigne che illumina per Callejon ma il colpo di testa dello spagnolo si schianta sul palo. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano leggermente ma al 34' i padroni di casa tornano a rendersi pericolosi con Insigne che, dalla linea del dischetto, calcia clamorosamente alto. Nel finale di tempo, però, il Napoli pareggia con Lozano che, dal limite, rientra sul destro battendo Coronel, 1-1 e prima frazione agli archivi.

La seconda frazione si apre col Salisburgo pericoloso con una conclusione ravvicinata di Hwang ma Maksimovic salva in qualche modo. Al 58' la risposta del Napoli con una grande conclusione da fuori di Lozano che si perde alta di un soffio. Centoventi secondi più tardi Mertens entra in area ed incrocia col destro ma Coronel se la cava in due tempi. Ancelotti manda in campo Milik e al 74' il Napoli sfiora il vantaggio con un tiro-cross di Insigne che si stampa sulla traversa. Nel finale Ancelotti getta nella mischia anche Llorente ma non accade più nulla: al San Paolo termina 1-1 tra Napoli e Salisburgo, i partenopei fanno un altro passo in avanti verso la qualificazione.