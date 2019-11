Una grande Atalanta ferma il Manchester City 1-1 a San Siro

Nel match valevole per la quarta giornata del Gruppo C una grande Atalanta ferma il Manchester City pareggiando 1-1 a San Siro. Primo tempo di marca inglese grazie al vantaggio di Sterling mentre la ripresa è di chiaro stampo nerazzurro grazie al pareggio di Pasalic. Nel finale i Citizens restano senza portiere (infortunio per Ederson e rosso per Bravo) ma la squadra di Guardiola non rischia nulla. Con questo pareggio il City prenota gli ottavi mentre la squadra di Gasperini, grazie al pareggio tra Dinamo Zagabria e Shakthar resta in corsa per una clamorosa qualificazione.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l'Atalanta con Pasalic e Gomez alle spalle di Ilicic mentre il Manchester City risponde col 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.

Partenza coraggiosa dell'Atalanta che al 4' si rende pericolosa con Hateboer che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, spedisce fuori da ottima posizione. Dall'altra parte, però, arriva il vantaggio del Manchester City con Sterling che, servito da un tacco illuminante di Gabriel Jesus, batte Gollini col piatto destro, 0-1. Dopo il gol la squadra di Guardiola abbassa i ritmi ma alla mezz'ora sfiora il raddoppio con Sterling che, su assist di De Bruyne, calcia a botta sicura ma Hateboer salva. Poco più tardi ancora inglesi pericolosi con Mahrez che si accentra e calcia col mancino ma Gollini salva in qualche modo. Nel finale di tempo i Citizens hanno la più grande chance per raddoppiare ma Gabriel Jesus fallisce un calcio di rigore calciando fuori.

La seconda frazione si apre col pareggio dell'Atalanta grazie a Pasalic che, sugli sviluppi di un cross di Gomez, insacca con un bel colpo di testa, 1-1. Il Manchester City accusa il colpo e al 62' la Dea sfiora il clamoroso sorpasso con un colpo di testa di Djimsiti che termina di pochissimo a lato. Guardiola prova a dare la scossa ai suoi mandando in campo Aguero ma al minuto 80' il City resta clamorosamente in dieci per il rosso diretto rimediato da Bravo, subentrato a Ederson nell'intervallo. Guardiola. Nei Citizens entra Walker nell'inedito ruolo di portiere ma l'Atalanta non ne approfitta: a San Siro una grande Atalanta ferma il Manchester City, gli ottavi sono ancora raggiungibili ma serviranno due vittorie.