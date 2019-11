Al Bayern il super match contro il Dortmund. Lipsia secondo

Nella giornata che ricorda i trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e della riunificazione delle due Germanie Est e Ovest e la liberazione dal blocco sovietico ad Est e dal potere americano ad Ovest, la Bundesliga ci regala partite davvero belle. In primis, la vittoria di un super Bayern: ai bavaresi, dopo la qualificazione in Champions, bastano "solo" quattro gol per avere la meglio sul Dortmund all'Allianz Arena. Doppietta del solito Lewandowski, Gnabry e un autogol di Hummels portano il Bayern del nuovo allenatore Flick al secondo posto in classifica. Secondo posto in coabitazione con il Lipsia: la squadra biancorossa vince 4-2 a Berlino sponda Hertha con rigore di Werner (che sigla la doppietta al 91' personale), Sabitzer e Kampl. Per la squadra di casa, Mittlestadt e Selke i marcatori. Il Mainz crolla nello scontro salvezza contro l'Union Berlino 3-2 e terza vittoria consecutiva per la squadra di casa. Brosinski su autorete e doppio Anderson rendono inutili i gol di Onisiwo e Brosinski e regalano tre punti importanti alla squadra della Capitale che vede la salvezza alla sua portata. Augsburg batte 1-0 il Paderborn: gol decisivo di Max e tre punti che potrebbero cambiare davvero la lotta alla salvezza. 3-3 tra Dusseldorf e Schalke: occasione persa per i secondi per continuare la loro corsa europea. Hoffenheim che vola al quarto posto e batte 2-1 un Colonia ancora tra mille problemi e in una classifica che spaventa. Attesa domani per la capolista Monchengladbach e per la super sfida tra Leverkusen e Wolfsburg.