Crollo del Vitesse contro il Groningen, in attesa di Ajax e AZ

Giornata in Olanda senza le prime della classe, ma con partite di interesse in zona Europa League e salvezza. Il Vitesse dimostra di avere bisogno della pausa, il Sittard mette idea salvezza e l'Heracles si rilancia.

Vitesse-Groningen 1-2: Vittoria pesante per la squadra ospite che si regala tre punti importanti per cominciare a cullare idea europea. Il Vitesse dimostra di avere bisogno della pausa per una squadra in calo di idee e risultati. Doppietta di Asoro per i verdi, mentre Linssen per la squadra di casa.

Heereveen-Sparta 2-1: Per la squadra di casa successo importante per provare a rimettere una stagione difficile e poco continua sui giusti binari. Lo Sparta passa in vantaggio con Veldwjik, ma la doppietta di Ejuke regala tre punti davvero fondamentali.

Sittard-ADO 1-0: Una sfida salvezza importante per la classifica. La squadra di casa ottiene la vittoria con Ciss e prende tre punti che potrebbero essere davvero chiave per la stagione.

Heracles-Venlo 6-1: La squadra di casa prende una bella vittoria tennistica e si porta a lottare per una Europa vera che potrebbe essere di nuovo realtà dopo un inizio di stagione complesso. Un set diretto e uno scontro che in Dessers e nella sua doppietta trova il protagonista assoluto.