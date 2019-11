Il PSG vince di misura, ma rimane in testa di nove lunghezze alla pausa

In Francia, giornata di conferme con un PSG che soffre e fatica e alla pausa ci arriva con vantaggio importante di nove lunghezze sulla seconda Angers. In coda, precipita il Tolosa che deve giocare domani e Dijon sempre in fondo. Pareggio tra Nizza e Bordeaux: 1-1 il finale e per i Girondini pareggio che vuol dire quarto posto, in attesa delle altre. Il Nizza continua la sua crisi di identitàe non riesce a vincere e la sosta potrebbe essere una alleata. Il PSG vola in testa alla classifica e, dopo la qualificazione in Champions, batte 2-1 il Brest con Di Maria e Icardi marcatori e vantaggio di nove lunghezze sulla seconda. I parigini staccano l'Angers: per la squadra che occupa la seconda casella uno 0-0 avaro contro il Reims in una partita che poteva essere molto diversa, ma che non dovrebbe compromettere la classifica in negativo. Altro 0-0 tra Lille e Metz: un punto che non serve a nessuna delle due. I primi, dopo la eliminazione dalla Champions con la sconfitta di Valencia, dovevano dare risposte. Il Metz per il momento è fuori dalla zona rossa, ma essere tranquilli è una cosa diversa. Lo Strasburgo vince 4-1 una partita importante contro il Nimes: marcatori Ajorque, doppietta di Mothiba e Lienard, mentre Philippoteaux per i secondi citati. Tre punti importanti per la squadra azzurra in ottica salvezza. Il Monaco vince 1-0 contro il Dijon: per la squadra monegasca gol di Golovin e Digione in crisi di classifica con un giusto ultimo posto. Il Monaco maledice una sosta che arriva al momento sbagliato per una squadra che sta mostrando segnali forti di ripresa.