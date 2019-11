Il Marsiglia vola al secondo posto, mentre il Nantes precipita

Domenica di Ligue 1 che conferma il trend di un weekend sempre più interessante e che regala alla sosta una classifica da seguire e studiare, soprattutto con un interessante Marsiglia.

Rennes-Amiens 3-1: Padroni di casa che tornano alla vittoria con una prova interessante e di sostanza per provare a mettersi di nuovo in lotta per la classifica alta. Ospiti in vantaggio con Guirassy, ma pari di Honou e gol decisivi di Niang e Raphinha su rigore.

Montpellier-Tolosa 3-0: La squadra di casa si prende tre punti importanti con Laborde, Le Tallec e Savanier e mette una bella ipoteca su mezza salvezza. Il Tolosa ha sbagliato molte partite e adesso la classifica comincia a fare paura.

Nantes- St.Etienne 2-3: I Verts continuano a crescere e a vedere un campionato che dopo la sosta potrebbe essere davvero molto diverso. Doppio Bouanga e Trauco per gli ospiti regalano una vittoria importante. Padroni di casa con Blas e Louza in gol, ma una crisi che li ha fatti precipitare troppo in classifica e devono riposarsi nella sosta.

Marsiglia-Lione 2-1: La squadra di casa vola seconda in classifica a otto di ritardo dal PSG e si conferma squadra che deve solo essere continua in risultati. Doppio Payet (di cui uno su rigore) rendono vano il gol di Dembele e regalano ai biancoazzurri una giusta classifica. Il Lione continua un periodo negativo e ora la sosta deve per forza cambiare il trend della squadra di Garcia.