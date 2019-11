Il Barcellona vola agli ottavi: battuto il Borussia Dortmund 3-1

Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League il Barcellona batte 3-1 il Borussia Dortmund staccando il pass per gli ottavi di finale. I catalani costruiscono il successo nel primo tempo grazie ai gol di Suarez e Messi, nella seconda frazione Griezmann completa l'opera prima del gol della bandiera di Sancho. Con questa vittoria, dunque, gli uomini di Valverde passano il turno da primi del girone mentre i tedeschi, per accedere agli ottavi, dovranno vincere contro lo Slavia Praga e sperare che l'Inter non faccia altrettanto col Barcellona.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con il tridente offensivo formato da Dembelè, Suarez e Messi mentre il Borussia Dortmund risponde col 4-2-3-1 con Guerreiro, Brandt e Hakimi alle spalle di Reus.

Ottimo avvio del Borussia Dortmund che, dopo sessanta secondi, va ad un passo dal vantaggio con Schulz ma Firpo salva sulla linea. Al 26' cambio forzato nel Barcellona con Griezmann al posto di Dembelè ma, quattro minuti più tardi, i catalani passano con Suarez che, servito splendidamente da Messi, non sbaglia davanti a Burki. I tedeschi accusano il colpo e al 32' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Messi ma Burki si oppone. La gioia è rimandata solo di qualche secondo quando Suarez ricambia il favore alla Pulce che, dall'interno dell'area, scarica un preciso diagonale mancino per il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

Nell'intervallo Favre manda subito in campo Sancho ma in avvio di secondo tempo è il Barcellona a sfiorare il gol con Griezmann che, da ottima posizione, calcia su Burki. Al 61' sono i tedeschi ad andare a un passo dal gol con Brandt che, servito da Sancho, si inserisce con i tempi giusti e calcia ma Ter Stegen si oppone. Dal possibile 2-1 al 3-0 che arriva al 68' con Griezmann che, servito meravigliosamente da Messi, batte Burki col mancino a incrociare, 3-0. I tedeschi, però, non si arrendono e al 77' accorciano le distanze con un preciso missile di Sancho che buca le mani a Ter Stegen. Nel finale Favre si gioca il tutto per tutto mandando in campo Gotze ma è Sancho a sfiorare la doppietta con un altro missile che Ter Stegen devia sulla traversa. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona stacca il pass per gli ottavi mentre il Borussia Dortmund scivola terzo, i tedeschi dovranno sostenere i catalani tra due settimane.