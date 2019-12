Premier league - Il Liverpool continua la sua corsa sul Leicester secondo e sorpresa

La scelta della foto non è casuale: se il Liverpool sta confermando la sua classe e il talento di una squadra di campioni e stelle, il Leicester conferma di essere tornato la grande rivelazione, dopo il titolo con Ranieri. Seconde in classifica con tre di vantaggio su Guardiola e il City, le Foxes si candidano alla cattedra di rivelazione della stagione. I Citizens, infatti, non vanno oltre il 2-2 contro il Newcastle: al Sant James Park, i Magpies vanno sotto per il gol di Sterling al 22', pareggio di Willems al 25'. De Bruyne illude il City al 82' e Shelvey timbra il pareggio finale. Il Crystal Palace batte 2-0 il Burnley e si rilancia in chiave salvezza in uno scontro assolutamente diretto con Zaha al 46' della prima frazione e Schlupp al 78'. Crollo inatteso del Chelsea: dopo il pareggio di Champions in quel di Valencia, sconfitta pesante 1-0 a Stamford Bridge contro il West Ham per il gol al 48' di Cresswell. Il Liverpool continua a vincere nel suo fortino e batte 2-1 il meno quotato Brighton: doppietta al 18' e al 26' di Van Dijk e al 79' rete della bandiera di Dunk. Continua a fare bene Mourinho: il Tottenham batte 3-2 il Bournemouth e sembra aver sistemato i suoi problemi. Dele Alli timbra la sua doppietta e il portoghese sorride per la sua intuizione di dare fiducia all'esterno e Sissoko cala il tris. Inutili i gol di Wilson (doppietta per lui) arrivati troppo tardi con gli Spurs nettamente avanti di tre gol. Bella vittoria in chiave salvezza dei Saints: 2-1 al Watford in crisi con i gol di Ings e Ward che rispondono al vantaggio di Sarr per i cervi. 1-1 avaro di spunti tra Wolves e Sheffield con due squadre ancora lontane dall'essere interessanti in chiave lotta europea, mentre 2-2 dell'Arsenal contro il Norwich. Gunners in crisi, nonostante l'esonero di Emery: non basta la doppietta di Aubameyang e Pukki e raddoppio di Cantwell mettono il risultato in equlibrio. Il Leicester vola secondo: battono 2-1 un Everton con troppi problemi con Vardy e Ihenacho che ribaltano il gol di Richarlison e regalano la seconda piazza alle Foxes. 2-2 tra United e Aston Villa: Grealish gela Old Trafford, pari United con autorete di Heaton. Lindelof porta in vantaggio i Red Devils, ma Mings pareggia i conti.