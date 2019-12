L'Ajax continua a fare bene e vantaggio di sei lunghezze sull'AZ

In Olanda continua la marcia trionfale di un Ajax capace di portare il vantaggio sulla seconda a sei punti e cominciare a mettere la fuga della stagione in atto. 5-2 in casa del Twente per i Lancieri di Amsterdam: con la squadra di casa che si porta in vantaggio di due gol con Nakamura e Cantalapiedra, ma Lang accorcia. Nella ripresa, dilaga l'Ajax con Lang che firma la doppietta, Huntelaar il tris, poker e tripletta per Lang e il secondo gol di Huntelaar firma la cinquina. Vittoria importante per l'Heereveen: 3-2 nello scontro diretto in chiave europea contro il Vitesse in rimonta dopo il doppio vantaggio dei secondi targato Matavz e Linssen. Faik su rigore, van Bergen e Odgaard rimettono la partita verso Heereveen e portano a casa la rimonta completa. Willem a valanga sullo Sparta: 4-0 e poker importante tra salvezza ed Europa League con i gol di Nunnely, Tresor, Kohlert e Heerkens. Il Sittard batte 1-0 il Groningen da rivedere con gol di Karjalainen e tre punti davvero importanti in ottica salvezza. Heracles travolge 4-0 l'ADO e si candida a poter essere una squadra da lotta europea da rispettare sempre. Vittoria inattesa del Waalwijk: il fanalino di coda batte il più quotato Utrecht 1-0 e rimette in discussione la sua classifica, ma rimane comunque una salvezza complicata. Il Feyenoord torna a fare il suo dovere: battuto 1-0 di misura lo Zwolle e classifica che parla di una squadra in spolvero per giocare la parte di stagione per centrare i playoff della prossima Europa League. AZ continua a rispondere davvero presente alla capolista Ajax: 1-0 al Venlo e secondo posto certificato e si può cominciare a guardare alla squadra di Amsterdam con ritrovata fiducia. 1-1 tra Emmen e PSV: per i secondi stagione da dimenticare e una crisi che sembra non vedere la parola fine. Emmen che trova un punto insperato in una partita complicata e difficile.