Il duello Barcellona-Real continua. Entrambe in testa con gli stessi punti 

La Spagna ci regala un dualismo Barcellona vs Real Madrid: un duello che ricorda i bei tempi dei primi anni duemila con due squadre che confermano che nella Liga possono comandare come e quando vogliono. Il Barcellona affrontava l'Atletico Madrid: i Colchoneros subiscono la seconda sconfitta di misura dopo la Juventus in Champions. Questa volta ci pensa Lui: Lionel Messi con un gol dei suoi e una rete da neo probabile Pallone d'Oro e il Barcellona conferma di essere la grande favorita. Il Real Madrid risponde presente: 2-1 sul campo dell'Alaves con gol di Ramos e Carvajal che rendono inutile il momentaneo pareggio su rigore di Perez e duello davvero equilibrato in una testa del campionato ancora tutta da decidere, in attesa del Clasico. 0-0 senza lode tra Celta e Valladolid in una partita che poteva dire molto in chiave salvezza e che favorisce i secondi in crescita importante. La Sociedad batte 4-1 l'Eibar e torna alla vittoria che mancava da un po e che rilancia le ambizioni europee contro un Eibar che deve guardarsi attentamente le spalle. Il Betis batte 2-1 il Maiorca con Joaquin e Fekir che mettono i biancoverdi in una situazione di relativa tranquillità. Bella vittoria del Valencia al Mestalla: 2-1 al Villarreal non perfetto nelle ultime uscite e gol decisivi di Rodrigo e Torres. Vittoria del Siviglia di misura: 1-0 al fanalino Leganes con gol decisivo di Diego Carlos. Bilbao perfetto al San Mames: 2-0 al Granada con rigore di Garcia e Berchiche che raddoppia. Vittoria dell'Osasuna in casa di un Espanyol malato in campionato 4-2 e tre punti importanti per la salvezza nello scontro diretto per la squadra di Pamplona. Getafe straripante e 4-0 netto al Levante e vittoria per una squadra che vede obiettivo europeo alla portata.