Non si gioca Monaco-PSG per il maltempo, il Marsiglia sale secondo in classifica

Una Francia che vede il PSG leader indiscusso con un vantaggio di cinque punti sul Marsiglia secondo. I parigini non giocano la loro partita nel Principato per l'allarme maltempo, ma rimangono capolista solitaria con un ottimo vantaggio. Il Marsiglia sale al secondo posto e batte 2-1 il Brest: vantaggio di Sarr e pareggio di Cardona, ma Radonjic allo scadere regala il successo alla squadra in bianco e celeste. Continua a fare buone cose la cura Garcia a Lione: l'OL travolge di misura in trasferta lo Strasburgo: Fofana porta in vantaggio la squadra della città del Parlamento Europeo, ma Cornet al 40' e Reine-Adelaide al 75' e tre punti importanti per il settimo posto e guardare alle posizioni che contano. 1-1 tra Reims e Bordeaux: vantaggio dei Girondini con Maja al 27' e pareggio di Dia al 92', ma Bordeaux in versione quarto posto e attenzione alla corsa Europa. 1-1 tra Nimes e Metz: un punto che in chiave salvezza non serve a nessuna delle due e i gol di Diallo e Ripart non cambiano davvero nulla in campionato. Il Montpellier sale al quarto posto. 4-2 all'Amiens con LeTallec che apre al 14' e Kakuta al 44' pareggia i conti. Nella ripresa, strappo decisivo del Montpellier con gol al 64' di Laborde, al 67' tris di Delort, poker al 72' di Mollet. al 86' gol inutile di Lahne entrato da poco. Il Lille in Francia vola con risultati importanti, rispetto alla brutta Champions: vittoria 1-0 contro il Dijon con gol nel recupero della prima frazione di Osimhen. Crolla l'Angers: 3-1 del Nizza con la squadra rossonera che rimonta il vantaggio iniziale di Fulgini. Pareggio di Lusamba, raddoppio di Maolida e tris, a tempo scaduto, di Dolberg. Torna a vincere il Nantes: 2-1 al Tolosa e classifica che torna a sorridere. Rigore di Toure e raddoppio di Blas, mentre inutile il rigore al 96' di Leya sul rigore. Rennes vittorioso: 2-1 al Saint Etienne con vantaggio di Diony al 19' per i Verts, al 25' pareggio Raphinha e gol decisivo di Da Silva.