In Germania è il campionato più bello d'Europa: equilibrio e spettacolo

La Germania continua a regalare una stagione assolutamente equilibrata e di livello, difficile da capire e assolutamente aperta a qualunque finale. Cominciamo da uno Schalke tornato a livelli di sua competenza e terzo in classifica grazie al 2-1 sull'Union Berlino ad ora una delle possibili rivelazioni: gara decisa da Raman e Serdar e zona Champions che comincia a farsi interessante. Il Lipsia batte 3-2 il fanalino di coda Paderborn, ma attenzione a dire fosse una partita scontata: gli ultimi della classifica sono una squadra tosta e che combatte, venivano da un 3-3 a Dortmund e hanno dimostrato che valgono contro un Lipsia che potrebbe essere una seria candidata alla vittoria della Bundesliga. 1-1 che serve a poco in chiave salvezza tra Colonia e Augsburg: per i secondi la zona rossa rimane ancora a distanza di sicurezza, ma non sono salvi. Il Dortmund torna a vincere e batte 2-1 un Hertha sempre meno convincente e terz'ultimo posto assolutamente non pronosticabile ad inizio stagione 1-1 tra Hoffenheim e Dusseldorf e occasione persa per i primi per continuare a stare a contatto con le zone alte, seppur la classifica rimane equilibrata e anche un solo punto potrebbe fare la differenza in negativo o positivo. Sorpresa Leverkusen: le Aspirine erano date come vittima sacrificale del Bayern all'Allianz Arena e invece lo battono 2-1 con una prova importante contro una squadra reduce dalla prestazione sontuosa in Champions a Belgrado. Il Monchengladbach riponde presente al Lipsia e si riprende la testa della classifica battendo 4-2 il Friburgo in uno scontro che poteva essere una trappola: al Borussia Park non si passa e la regola della stagione sta davvero facendo le fortune dei primi. Il Brema si rilancia e batte 3-2 nel derby del nord il Wolfsburg: i verdi della Wolkswagen escono male e piombano in una crisi che, per come si erano visti giocare, era impossibile pensare. Il Francoforte perde il Monday Night 2-1 contro il Mainz e sconfitta davvero pesante per i primi che perdono punti importanti nella loro classifica.