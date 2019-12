Ligue one - La Francia non regala sorprese: nel turno infrasettimanale è ancora PSG e Marsiglia a lottare

Una Ligue1 che continua ad essere aperta seppur i cinque punti del PSG sembrano già una mini fuga. Il dato certo è che Marsiglia non mollerà fino alla fine e la squsdra della Capitale francese dovrà stare attenta. Il PSG intanto batte 2-0 il Nantes al Parco dei Principi con i gol di Mbappè al 52' e su rigore Neymar al 85' e tiene il vantaggio di cinque lunghezze sul Marsiglia secondo. L'OM batte in trasferta l'Angers in netta crisi di risultati, dopo un bellissimo inizio di stagione: 2-0 con gol di Sanson al 17' e rigore di Payet al 41' per tenere la pressione e il fiato sul collo dei super Campioni di Francia. Terza casella occupata da un sorprendente Bordeaux: i Girondini battono 6-0 il malcapitato Nimes sempre più a dover guardare la salvezza: tripletta di Maja, doppietta di Otavio ex Porto e gol di De Preville. Quarta casella per il Lille: in patria, questa squadra sembra davvero diversa da quella brutta della Champions e si regala una vittoria 1-0 sul Lione: sconfitta pesante e inattesa per Garcia e la sua squadra per il gol al 68' di Ikone, ma classifica non brutta comunque per un OL che deve già rispondere presente nel prossimo weekend. Il Saint Etienne si potrebbe confermare grande rivelazione della stagione: i Verts, partiti davvero male, stanno rimettendo in piedi il loro cammino e battono 4-1 un Nizza davvero discontinuo: gol decisivi di Hamouma, Fofana e doppietta (di cui uno su rigore) di Bouanga, i quali rendono inutile il momentaneo 1-1 di Dolberg. 2-2 senza troppa lode tra Montpellier e Dijon: risultato inutile in chiave salvezza per i secondi, mentre per i primi è un punto importante che potrebbe valere a fine stagione se trovano anche qualche vittoria pesante con le dirette concorrenti per l'Europa League. Vince il Monaco: vittoria 2-1 sul Tolosa con gol di Ben Yedder su rigore e Martins che lanciano la squadra del Principato con tre punti che vogliono dire salvezza e vittoria in uno scontro diretto importante. Vince il Rennes di misura 1-0 sul Metz e rispetta di fatto il pronostico per una squadra che poteva anche regalarci una sconfitta sorpresa in una stagione dove non sembra stare dimostrando la sua potenza di rosa. Il Brest, infine, si divora 5-0 uno Strasburgo che continua a fare troppa fatica e che ha sempre di più limiti enormi per una squadra che può fare stagione davvero diversa da quella che sta mostrando.