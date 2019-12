In Inghilterra nulla cambia in un infrasettimanale senza sorprese

Una Premier che non regala sorprese nel turno in mezzo alla settimana con il Liverpool che fugge ancora, il Leicester risponde e Mou viene sconfitto nel suo ritorno da avversario ad Old Trafford. I Reds battono 5-2 l'Everton nel derby sentitissimo con Origi in splendida forma e una squadra che sembra non volere lasciare nessun punto per strada e specie in una partita dal sapore antico con i rivali cittadini. Everton che continua a perdere e una situazione che comincia ad essere davvero spinosa per una squadra da ambizioni Europa. Fa il compitino il Leicester: 2-0 atteso al Watford, squadra che lotta per non retrocedere e distacco che rimane invariato. Torna a vincere il City: 4-1 al Burnley e vittoria che vuol dire ancora terzo posto a più tre sul Chelsea. I Blues londinesi tornano a vincere, dopo lo stop con il West Ham e battono 2-1 un Aston Villa avversaria mai da sottovalutare. Quinto posto che vede tornare in auge i Wolves: vittoria 2-0 sugli Hammers a Molineux e squadra che comincia a ritrovare se stessa in una lotta Europa League che la vede favorita in questo momento. West Ham che fa un passo indietro rispetto alla gara contro il Chelsea e si ritrova in una posizione bassa di classifica con squadre nettamente inferiori, ma pericolose come Villans e Saints per esempio. L'Arsenal cambia allenatore, ma non la musica: sconfitta 2-1 contro il Brighton e classifica pessima. Respira il Newcastle in ripresa con il 2-0 allo Sheffield per nulla scontato e tre punti che potrebbero dare un senso importante alla loro stagione. I Saints vincono lo scontro salvezza contro il Norwich 2-1 e, per i Canaries, rimane una stagione da lottare per la salvezza. Vittoria e tre punti pesanti per il Palace: 1-0 al Bournemouth e attenzione alla squadra di Londra come possibile outsider li davanti. Ritorno negativo per Mourinho a Manchester: prima sconfitta per il suo Tottenham 2-1 contro i Red Devils con doppietta di un super Rashford con dente abbastanza avvelenato nei confronti del tecnico portoghese.