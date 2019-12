La Juventus passa a Leverkusen: decidono Ronaldo e Higuain

Nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo D di Champions League la Juventus vince 2-0 in casa del Bayer Leverkusen chiudendo la fase a gironi con una vittoria. A decidere il match i gol di Cristiano Ronaldo e Higuain nell'ultimo quarto d'ora di match. Vittoria utile soprattutto al morale della squadra bianconera che chiude in prima posizione con 16 punti mentre i tedeschi salutano la Champions League approdando alla fase a eliminazione diretta di Europa League.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Leverkusen con Bellarabi, Havertz e Diaby alle spalle di Alario mentre la Juventus risponde col 4-3-1-2 con Bernardeschi a supporto della coppia d'attacco formata da Higuain e Cristiano Ronaldo.

Match vivo sin dalle prime battute con i padroni di casa a fare la partita ma, dopo dieci minuti, è la Juventus a sfiorare il gol con Higuain che si ritrova davanti a Hradecky ma serve male Ronaldo invece di calciare. Su capovolgimento di fronte Leverkusen ad un passo dal vantaggio con un missile di Diaby che si stampa sul palo. Squadre lunghe e match divertente: al 22' Juventus nuovamente pericolosa con una bella giocata di Ronaldo che incrocia col destro mandando a lato. Immediata la risposta dei padroni di casa con una conclusione di Bellarabi che viene respinta da Buffon. Nel finale di tempo ritmi più bassi e prima frazione in archivio senza reti.

Seconda frazione molto simile ad un'amichevole di metà luglio tanto che le prime emozioni della ripresa arrivano dalle panchine con Bosz che manda in campo Baumgartlinger e Bailey per Demirabay e Bellarabi mentre Sarri inserisce Dybala per Bernardeschi. A metà ripresa torna a farsi vedere la squadra bianconera con un destro, dal limite, dell'argentino che si perde a lato. Ritmi non trascendentali ma al 75' la Juventus passa in vantaggio con Ronaldo che, su assist di Dybala, insacca a porta vuota, 0-1. Inesistente la reazione dei padroni di casa e al 92' i bianconeri la chiudono con una puntata, in stile calcio a 5, di Higuain, 0-2 e fischio finale. La Juventus chiude la fase a gironi conquistando la quinta vittoria in sei partite mentre i tedeschi retrocedono in Europa League.