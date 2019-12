Barcellona e Real Madrid non si fanno male: 0-0 al Camp Nou

Il Clasico termina senza reti per la nona volta nella sua storia, la prima dopo diciassette anni. Nel match valevole per il recupero alla decima giornata di Liga Barcellona e Real Madrid non si fanno male pareggiando 0-0. Clasico piuttosto deludente, viste le attese, con le più grandi occasioni che arrivano nella prima frazione di gioco mentre nel secondo tempo non accade praticamente nulla come dimostrato dai fischi del pubblico di casa al termine della partita. Risultato che non cambia nulla in termini di classifica visto che catalani e castigliani restano in vetta con 36 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con il tridente offensivo composto da Messi, Suarez e Griezmann mentre il Real Madrid risponde col 4-3-1-2 con Isco alle spalle del tandem d'attacco formato da Bale e Benzema.

Primo tempo di marca castigliana con il Real Madrid che guida la giostra e, dopo diciotto minuti, va ad un passo dal gol con un colpo di testa di Casemiro ma Piquè salva sulla linea. Poco più tardi ospiti ancora pericolosi e ancora con Casemiro ma la conclusione del brasiliano viene allontana da Ter Stegen. Al 31' squillo dei catalani che sfiorano il vantaggio con Messi che raccoglie una corta respinta di Courtois e calcia ma Sergio Ramos salva sulla linea. Su capovolgimento di fronte i Blancos creano la terza chance con una strepitosa conclusione da fuori di Valverde che termina a lato di nulla. Nel finale di tempo, però, sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Messi che illumina per Jordi Alba ma lo spagnolo calcia fuori da pochi metri.

Canovaccio tattico identico nella seconda frazione tanto che Valverde manda subito in campo Vidal al posto di Semedo. Al 59' chance potenziale per i catalani con Griezmann che mette al centro per Messi ma l'argentino colpisce male da pochi metri. Dall'altra parte Real Madrid ad un passo dal vantaggio con Bale che, dall'interno dell'area, spara col mancino trovando solo l'esterno della rete. La seconda frazione offre pochi spunti con tanta intensità ma pochissime occasioni da una parte e dall'altra. Nel quarto d'ora finale Zidane e Valverde si affidano ai Millennials, Rodrygo e Ansu Fati, ma il risultato non cambia. Al Camp Nou vince l'equilibrio, 0-0 tra Barcellona e Real Madrid.