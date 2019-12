Boxing Day 2019: il Tottenham supera di rimonta un arcigno Brighton (2-1)

Boxing Day proficuo per il Tottenham. Pur soffrendo, la rosa di Mourinho supera 2-1 un arcigno Brighton. Sotto a causa del bel colpo di testa di Webster, gli spurs pareggiano nella ripresa con Kane, che approfitta di qualche rimpallo fortunato di troppo. Al 71', è infine Alli a purgare ancora Ryan e a marcare il goal decisivo. Tottenham che sale a quota 29. Brighton che resta a venti.

Padroni di casa che scendono in campo con il consueto 4-2-3-1. Davanti a Gazzaniga, difesa a quattro composta da Aurier, Alderweireld, Sanchez e Vertonghen. Spazio a Kane in attacco, sostenuto dal terzetto di trequartisti formato da Lucas, Dele Alli e Sessegnon. In mediana, spazio a Winks e Sissoko. Un più difensivo 3-5-2 per gli ospiti, che si affidano ad Alzate e Connolly in attacco. Ryan in porta, Webster-Duffy-Burn il terzetto difensivo. Spazio a Stephens in mediana, affiancato dalle mezzali Gross e Mooy. Sulle fasce, infine, Potter sceglie Bernardo e Schelotto.

Inizio abbastanza equilibrato, con il Tottenham che già al settimo potrebbe segnare con Sessegnon. L'esterno ex Fulham conclude trovando il palo, partendo però da posizione di offside. Attendendo con pazienza, il Brighton si conferma brillante soprattutto in contropiede. Al dodicesimo, tiro insidioso di Alzate respinto a terra da Gazzaniga. La gara non regala molte emozioni, ma registra di un Tottenham che difficilmente riesce a fare breccia nelle maglie dei ragazzi di Potter. Al ventiduesimo, altro tiro dalla distanza, questa volta di Mooy. La sfera termina a lato. I ragazzi di Mourinho sono però più cinici e, letali come un cobra, mordono alla prima occasione. Winks serve Kane che, scattando, beffa i centrali ospiti e anticipa l'uscita di Ryan con un tocco delicato. Il calciatore inglese parte però in avanti e la rete, dopo la decisione del VAR, viene annullata. Il primo tempo continua a regalare emozioni isolate ma che rendono comunque divertente la sfida. Al 36', grandissima chance per gli Spurs. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera arriva a Sissoko che, da ottima posizione, tira in faccia a Ryan. Goal mangiato, goal subito. Due minuti dopo, infatti, da una punizione calciata da Gross nasce il goal ospite. Sul pallone si avventa infatti Webster che stacca su di tutti e batte Gazzaniga. La prima frazione si chiude di fatto qui.

Seconda frazione con un Tottenham più aggressivo. Il Brighton riesce però a tenere il campo e solo una serie di rimpalli fortunati consente ai ragazzi di Mourinho di pareggiare. Al 54, infatti, tutto nasce da un pallone perso in area da Webster. La sfera viene rimpallata da Stephens con Kane che, fallendo la prima conclusione, batte Ryan al secondo tentativo. La rete anima l'undici di casa, deciso a vincere il proprio match di questo Boxing Day. Il Brighton riesce però a reggere e al 67' sfiora il vantaggio con una bella punizione di Gross respinta da Gazzaniga. Sia i padroni di casa che gli ospiti ci provano con sussulti isolati ma è il Tottenham, che sotto il cielo plumbeo, riesce a fare 2-1 al 71'. Su assist di Aurier è Alli a colpire di controbalzo e a battere un Ryan tutt'altro che reattivo. La gara regala poche altre emozioni. Il Tottenham riesce a tenere e, nel finale, sfiora due volte la rete: all'88', Kane manda a lato, un minuto dopo è Alli a sparare alto. La sfida termina però 2-1. Migliore in campo per i padroni di casa, Kane. Per gli ospiti in evidenza Gross.