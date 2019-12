Secondo successo per l'Everton di Ancelotti: i risultati del pomeriggio di Premier

Inizia a risalire la classifica il nuovo Everton di Carlo Ancelotti: dopo il successo nel Boxing Day contro il Burnley, arriva anche l'1-2 sul complicato campo del Newcastle grazie alla doppietta di Calvert-Lewin (decisivo anche oggi accanto a Moise Kean). Parità invece al St. Mary's Stadium dove il Palace di Roy Hodgson si fa rimontare nel finale, soffrendo fino all'ultimo. Nelle zone calde della classifica importanti i successi di Watford e Brighton: per i ragazzi di Pearson è il terzo risultato utile consecutivo, i Seagulls ritrovano invece i tre punti dopo più di venti giorni.

Brighton 2-0 Bournemouth

1-0, min. 3, Jahanbakhsh. 2-0, min. 79, Mooy.

Successo importante nel match dell'ora di pranzo per il Brighton che supera con due reti il Bournemouth e si allontana sensibilmente dalla zona calda della classifica. Il pomeriggio dei Seagulls si apre al meglio e dopo soli 3 minuti sono già avanti con il gol dell'iraniano Jahanbakhsh che colpisce con un gran diagonale destro, imprendibile per Ramsdale. La reazione delle Cherries è però immediata ma il gol non arriva per l'ottima parata di Ryan: King al 7' scappa via ma a tu per tu con la porta si fa murare dal portiere del Brighton.

Il destro del 2-0 di Mooy. | Foto: Twitter @premierleague

Il Bournemouth fatica a ingranare, nella ripresa si schiaccia nella propria metà campo e a poco più di 10' dalla fine subisce il gol del definitivo 2-0: Trossard con l'esterno pesca al centro Mooy che si gira in un fazzoletto e poi con il piattone destro la infila sul secondo palo. Arbitraria amministrazione nel finale per i padroni di casa che strappano i tre punti in un match delicato.

Newcastle 1-2 Everton

0-1, min. 13, Calvert-Lewin. 1-1, min. 56, Schär. 1-2, min. 64, Calvert-Lewin.

Sempre più fondamentale Calvert-Lewin per il nuovo Everton di Ancelotti che sbanca il St. James' Park grazie alla doppietta del giovane attaccante inglese, in gol in maniera decisiva anche nel Boxing Day.

L'esultanza di Calvert-Lewin dopo il vantaggio. | Foto: Twitter @premiereague

Vittoria che arriva però al termine di una partita combattuta nonostante il risultato si sia sbloccato subito al 13' con la girata, appunto, di Calvert-Lewin: per tutto il primo tempo il Newcastle domina il gioco e sfiora il pari con Carroll, fermato al 29' in posizione di fuorigioco dopo il palo di Almiron. La spinta porta i suoi frutti al'inizio della ripresa quando Schär trova l'1-1 da pochi passi, ma è una questione di minuti perché al 64' l'Everton passa di nuovo: Richarlison dalla destra trova alla perfezione sul secondo palo Calvert-Lewin che sbuccia il pallone ma riesce comunque a mettere dentro il gol dell'1-2 che porta i suoi al 10° posto in classifica a peri punti proprio con il Newcastle.

Southampton 1-1 Crystal Palace

0-1, min. 50, Tomkins. 1-1, min. 74, Ings.

Riesce a strappare un punto il Southampton contro un Crystal Palace evidentemente sulle gambe a causa delle tante fatiche ravvicinate. Sui 90' i Saints hanno maggior tenuta e soprattutto costruiscono molte occasioni, spesso però neutralizzate da un super Guaita. In avvio è il Palace a partire meglio con il gol di Meyer al quarto d'ora che viene però annullato per offside di Zaha, autore dell'assist. Per vedere la prima chance dei padroni di casa bisogna attendere il 35' quando Bednarek tutto solo sul secondo palo non inquadra la porta. Al 5' della ripresa però le Eagles passano con Tomkins: di testa il centrale di difesa la mette indisturbato sotto l'incrocio dei pali.

Il pari dei Saints. | Foto: Twitter @premierleague

Da qui in poi è monologo Saints che pareggiano al 74' con Ings, sfruttando l'errore difensivo dei ragazzi di Hodgson, poi si trovano la porta sbarrata da un Guaita in stato di grazia: il portiere spagnolo compie tre parate miracolose, una su Djenepo alzando in corner, la seconda su Long in controtempo e l'ultima sulla punizione ben calciata da parte di Ward-Prowse.

Watford 3-0 Aston Villa

1-0, min. 42, Deeney. 2-0, min. 67, Deeney. 3-0, min. 71, Sarr.

A Vicarage Road è senza storia la sfida tra Watford e Aston Villa che permette agli Hornets di abbandonare l'ultimo posto in classifica e di accorciare proprio sui Villas ora al terzultimo posto. L'unico squillo degli ospiti è un colpo di testa da pochi metri di Wesley che si divora il gol e Foster mette in corner. Il Watford viene dunque trascinato al successo da Deeney che al 42', dopo essersi divorato il vantaggio, trova la via della rete infilando il pallone sotto il corpo di Heaton. Nella ripresa l'espulsione per doppio giallo di Mariappa non pesa e, anzi, pochi minuti dopo porta con sé il raddoppio su rigore sempre di Troy Deeney, il quale realizza il penalty conquistato.

L'esultanza dopo il 3-0 di Sarr. | Foto: Twitter @premierleague

Al 71' arriva poi il sigillo sul match di Sarr che chiude il contropiede dei suoi dopo l'errore in mezzo al campo di Grealish, notevolmente sotto tono.