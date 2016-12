Mondiale per club, Real Madrid - Kashima Antlers: l'undici delle merengues per la finale

Mondiale per club - Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Kashima Antlers

Ci siamo! Poco meno di un'ora al fischio d'inizio della finale del Mondiale per Club che vedrà il Real Madrid di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo sfidare i giapponesi del Kashima Antlers. Per l'occasione il tecnico delle merengues manda in campo la migliore formazione a disposizione, con Carvajal e Marcelo ad accompagnare Ramos e Varane in difesa davanti a Navas. Centrocampo a tre formato da Casemiro davanti alla difesa, Modric e Kroos come mezzali. Davanti, con Bale assente, Vazquez da una parte, Benzema al centro e Ronaldo largo a sinistra.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Ronaldo. All: Zidane.