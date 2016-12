Copa del Rey - Atletico, Real Sociedad e Villarreal agli ottavi, suicidio Malaga

Copa del Rey - Atletico, Real Sociedad e Villareal agli ottavi, suicidio Malaga

Si è conclusa ieri sera la prima tranche dei match valevoli per il ritorno dei sedicesimi di finale di Copa del Rey con quasi tutte le sfide che hanno rispettato i pronostici, come dimostra il passaggio del turno di Atletico Madrid, Villarreal, Real Sociedad e Las Palmas mentre il Malaga ha perso 4-3 in casa con il Cordoba e salutato la competizione anzitempo. Di seguito il racconto completo della serata.

ATLETICO MADRID-GUIJUELO 4-1

Tutto troppo facile per l'Atletico: 4-1 al Guijuelo

Tutto troppo facile per i Colchoneros che, dopo il 6-0 dell'andata, battono il Guijuelo con un secco 4-1 con le reti di Gaitan, Correa, Juanfran e Torres nella prima frazione. Gli ospiti rimangono anche in dieci ma riescono a trovare il gol della bandiera con Pino nel finale.

LAS PALMAS-HUESCA 2-1

Dopo lo spavento dell'andata il Las Palmas batte l'Huesca 2-1

Una delle due partite più incerte dal punto di vista del risultato si giocava al Gran Canaria con il Las Palmas pronto a fronteggiare l'Huesca dopo il 2-2 dell'andata. I giallo-blù, stavolta, partono con il piede giusto passando in vantaggio dopo nemmeno un quarto d'ora con Garcia, per poi chiudere i conti con Asdrubal a metà ripresa. All'ultimo secondo arriva la rete degli ospiti con Carvalheira, ma è utile solo per le statistiche.

MALAGA-CORDOBA 3-4

Miracolo del Cordoba che espugna la Rosaleda di Malaga 4-3

Alla Rosaleda era in programma il secondo match delicato di questo turno, con il Malaga costretto a rimontare due gol al Cordoba, vittorioso per 2-0 all'andata. Le cose si mettono bene per i biancazzurri che passano in vantaggio con Sandro Ramirez per due volte, ma vengono in entrambe le occasioni raggiunti da Federico Piovaccari. Nella ripresa gli ospiti passano anche in vantaggio con Pedro Rios, Santos prova a riaprirla nel finale, ma ancora Pedro Rios fissa il punteggio sul definitivo 4-3 che lancia il Cordoba agli ottavi.

VILLAREAL-TOLEDO 1-1

Allenamento per il Villareal che pareggia 1-1 con il Toledo

Più che una partita ufficiale quella tra Villarreal e Toledo è stata una specie di amichevole visto il 3-0 dell'andata in favore Submarino Amarillo. In un Madrigal semivuoto, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Samuel Villa. Il pari tre minuti dopo, in rete Pato per l'1-1 finale.

REAL SOCIEDAD-VALLADOLID 1-1

Allenamento anche per la Real Sociedad che fa 1-1 con il Valladolid

Situazione più o meno identica anche all'Anoeta dove, dopo il 3-1 dell'andata, la Real Sociedad non infierisce sul Valladolid e, dopo essere passata in vantaggio con Juanmi, regala il pareggio agli ospiti con l'autorete di Gonzalez sul finire del primo tempo.