Roma e Juventus bussano alle porte del RB Lipsia. Interessa lo svedese Emil Forsberg

La cavalcata del RB Lipsia in Bundesliga non sta passando di certo insosservata. La terribile neopromossa, di proprietà del colosso austriaco "Red Bull", sta stupendo tutti: è in testa al campionato tedesco in compagnia del ben più quotato Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, in attesa proprio dello scontro diretto che si terrà questa sera all'Allianz Arena. Una favola. Un Leicester 2.0.

I successi in patria stanno attirando l'attenzione delle big europee, con alcuni calciatori dell'attuale "Cenerentola" della Bundesliga accostati ai Top Club. Tra questi c'è sicuramente Emil Forsberg, 25enne esterno di centrocampo svedese che agisce da ala nel 4-3-3 disegnato dal tecnico Ralph Hasenhüttl ed i cui numeri sono impressionanti: con 5 gol e 9 assist vincenti, l'ex Malmoe vanta il primato di centrocampista statisticamente più incisivo non solo in Germania ma in tutta Europa. Inoltre è stato inserito per cinque volte (nessuno come lui) nella Top 11 della settimana della Bundesliga. Anche in Italia inzia a circolare, con buona insistenza, il nome del biondo centrocampista svedese.

Come riportato da Calciomercato.it, su Forsberg sarebbe piombata la Juventus. Il club di Corso Galileo Ferraris proverà a fare un tentativo già a Gennaio, anche se difficilmente il RB Lipsia lo lascerà partire nella sessione invernale di mercato. Più probabile un affondo della dirigenza bianconera durante il prossimo mercato estivo. Nelle ultimissime ore è circolata notizia che anche la Roma è sulle tracce di Forsberg: i giallorossi si sono messi in contatto con l'entourage del calciatore e lo hanno incontrato già in due diverse occasioni. Ma i piani di Juventus e Roma dovranno fare i conti con la concorrenza, spietata, dei Top Club della Premier League. Secondo indiscrezioni, l'Arsenal avrebbe mandato diverse volte i suoi osservatori a seguirlo dal vivo e si sono totalmente innamorati di lui. Sempre in Inghilterra c'è poi un'altra pretendente: si tratta del Liverpool che lo sta monitorando su segnalazione del suo manager Jurgen Klopp, come sempre vigile a ciò che accade in Germania, nella "sua" Bundesliga.

Le prestazioni in campo, ottime, del numero dieci del RB Lipsia, e la miriade di estimatori che vanta in giro per l'Europa, hanno fatto schizzare alle stelle le quotazioni del cartellino del calciatore; forte di un contratto in scadenza nel 2021, il RasenBallsport Lipsia lo valuta adesso tra i 30 ed i 35 milioni di euro e difficilmente avallerà l'idea di attuare possibili "saldi".