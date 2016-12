Copa del Rey - Barcellona e Siviglia a valanga, bene anche Deportivo e Valencia

Si è conclusa ieri la seconda giornata di Coppa del Re che, per quanto riguarda i sedicesimi, chiuderà stasera con le sfide che vedranno impegnate Athletic, Celta Vigo, Espanyol ed Alaves. Nessuna sorpresa nelle sfide di ieri dove Barcellona e Siviglia hanno demolito Hercules (7-0) e Formentera (9-1) mentre si sono qualificate agli ottavi anche Valencia (2-1 al Leganes), Eibar (3-1 al Gjion), Deportivo (3-1 sul Betis) e Osasuna (2-0 al Granada). Di seguito il racconto della giornata.

SIVIGLIA-FORMENTERA 9-1

Più che una partita di calcio, quello tra Siviglia e Formentera è stato un massacro calcistico. Infatti, dopo il 5-1 dell'andata, gli uomini di Sampaoli hanno continuato a divertirsi, vincendo per 9-1 grazie alle triplette di Vietto e Ben Yedder, la doppietta di Sarabia ed il gol di Ganso ad aprire le marcature. Per gli ospiti gol della bandiera (nel vero senso della parola) di Gomez.

BARCELLONA-HERCULES 7-0

Dopo il piccolo spavento dell'andata (1-1) il Barcellona non ha fatto sconti e, anche se pieno di seconde linee (ma non troppo), ha battuto l'Hercules per 7-0 con Arda Turan che ha siglato la sua seconda tripletta stagione dopo quella al Borussia Mochengladbach, mentre gli altri gol sono stati realizzati da Digne, Paco Alcacer, Rafinha e Rakitic su rigore.

DEPORTIVO LA CORUNA-BETIS SIVIGLIA 3-1

Dopo l'1-0 subito all'andata, il Depor ha rimontato alla grande il Betis e si è qualificato agli ottavi. Match senza storia, con i Galiziani che sono passati in vantaggio ad inizio primo tempo con Arribas, per poi dilagare ad inizio ripresa con Luisinho e Babel. Il Betis ha provato a rientrare in partita con la rete di Piccini, ma non è bastato.

EIBAR-SPORTING GJION 3-1

Risultato identico ad Eibar, dove i padroni di casa si sono imposti in maniera netta contro lo Sporting Gjion. Anche qui match senza storia, con i Baschi in vantaggio dopo 60'' con Kike. Raddoppio di Adrian sul finire del primo tempo e, infine, ancora Kike a chiudere i giochi, sempre dopo 60'' dall'inizio della ripresa, prima del gol della bandiera per gli ospiti di Sanchez.

VALENCIA-LEGANES 2-1

Dopo il 3-1 dell'andata il Valencia era già certo di arrivare agli ottavi ma, al Mestalla, gli uomini di Prandelli hanno voluto onorare al meglio la partita, anche per via dello scandalo che ha coinvolto Parejo, battendo 2-1 il Leganes grazie alla doppietta di Rodrigo che ha reso vano il momentaneo pari ospite con Machis.

OSASUNA-GRANADA 2-0

L'Osasuna - in difficoltà in campionato - ha trovato nella Coppa un'oasi di ristoro. Rimonta ai danni del Granada e passaggio del turno. Dopo l'1-0 dell'andata, gli uomini di Caparros hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Romero e Berenguer, dopo il rigore sbagliato a metà primo tempo da Sergio Leon.