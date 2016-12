Ranking Fifa, l'Italia resta sedicesima. In vetta c'è sempre l'Argentina

Ranking Fifa, l'Italia resta sedicesima. In testa sempre l'Argentina

Con l'ultimo aggiornamento dell'anno, l'Italia non recupera posizioni nel Ranking Fifa e resta sedicesima. Dopo aver perso tre posizioni a Novembre, la nazionale non migliora in graduatoria, restando fuori dalla Top 15. In vetta al ranking Fifa si conferma l'Argentina, che guida la classifica mondiale davanti al Brasile ed ai campioni del mondo in carica della Germania.

Ai piedi del podio c’è il Cile, che dunque certifica la potenza delle sudamericane che quasi monopolizzano la parte alta della classifica. La ‘Roja’ mette sul tavolo due splendidi successi in Copa America. Quinta posizione per il Belgio che precede la Colombia e la Francia, finalista perdente all’Europeo giocato in casa, che ha ottenuto il maggior incremento di punti negli ultimi dodici mesi. Chi invece ha trionfato a Parigi lo scorso 10 luglio, e cioè il Portogallo del fuoriclasse Cristiano Ronaldo, occupa solo l’ottava posizione. Nono posto per l’Uruguay, decimo per la Spagna.

L'Italia, un po' a sorpresa, non guadagna terreno, seppur la nostra nazionale sia reduce da un buon Europeo (culminato con l'eliminazione ad opera della Germania ai quarti di finale, ma solo dopo i calci di rigore), ed anche l'era Ventura sia iniziata con il piede giusto. Alle nostre spalle, a completare la Top 20, ci sono in ordine Costa Rica, Messico, Perù ed Ecuador. Una delle sorprese di Euro 2016, l'Islanda, è ventunesima, mentre l'Olanda, una delle deluse degli ultimi anni, si attesta al ventiduesimo posto. La miglior squadra asiatica è l'Iran (29esima) e quella africana è il Senegal (33esima).

Tra le nazionali "minori", troviamo l'India al 135esimo posto, Cuba al 151esimo e la Macedonia, nostro avversario nel girone delle qualificazioni a Russia 2018, appena 162esima. Altre curiosità sparse, il neonato Kosovo è 165esimo, ed il "nostro" San Marino 202esimo. Chiudono la speciale classifica, con zero voti, ben sette nazionali, tutte appaiate sul fondo. Sono Gibilterra, Anguilla, Bahamas, Gibuti, Somalia, Eritrea e Tonga.